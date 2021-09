Bemutatták az új köztemető és a jövőbeli intermodális csomópont terveit Kőszegen

Az új köztemető és az intermodális csomópont tervének bemutatója kapcsán tartott közmeghallgatást a képviselő-testület a KÖSZ-házban. Aktívak voltak a megjelentek, sok észrevétel elhangzott mindkét témában.

Ezt ne hagyja ki! Gyurcsányt megszondáztatták a lakossági fórumán

Bertók Sándor, Kőszeg főépítésze mutatta be az új kőszegi köztemető tervét. Az előzményekről Básthy Béla polgármester beszélt: nyolcszáz millió forinttal támogatja a kormány az új köztemető kialakítását – az erről szóló kormányhatározat tavaly novemberben jelent meg. Akut probléma oldódik meg azzal, ha jövőre elkészül, régóta vártak a lehetőségre. Készültek is rá: az önkormányzat korábban megvásárolta a létesítéséhez szükséges területeket. A közmeghallgatáson kiderült: a támogatás birtokában széleskörű egyeztetést indított Kőszeg önkormányzata az érintett hatóságok és szakemberek bevonásával a beruházás előkészítése és megvalósítása érdekében. Elkészült az előzetes környezeti hatásvizsgálat és a Natura 2000 hatásbecslés. Az engedélyes és kiviteli tervek elkészítésénél a tervezők beépítették a szakértői ajánlásokat és a hatósági követelményeket, hogy a város természeti és építészeti örökségéhez méltó létesítmény valósulhasson meg. Az új köztemető 2 hektárnyi területen épül majd meg a Rohonci utca és Lóránt Gyula utca által határolt területen. Főbejárata a Lóránt Gyula utca felől nyílik, parkolókat alakítanak ki, modern 500 négyzetméter alapterületű ravatalozó épül, hosszú ideig biztosítja a temetkezést és megvan a bővítés lehetősége. A tervek tartalmazzák a belső infrastruktúra és a belső közlekedési hálózat kiépítését, a zöldfelületeket és az egyéb kiszolgáló létesítményeket – az akadálymentesség is fontos szempont volt. Az ivóvízellátást a Lóránt Gyula utca felől építik ki a ravatalozóig, a villamosenergia-ellátást és a közvilágítást földkábelen vezetve alakítják ki, derült ki. Lakossági kérdésre elmondta: a női, férfi és mozgáskorlátozott mosdókat a ravatalozó épületén belül alakítják ki. Felmerült kérdésként: lesz-e kegytárgy- és virágüzlet, síremlék-bemutatóterem. Ezek akkor tudnak működni, ha a temetőnek nagyobb forgalma lesz. A tervezett sírhely-kapacitásról is érdeklődtek: 2000-2500 parcella elhelyezésére lesz lehetőség. Egy Lóránt Gyula utcai lakó arra volt kíváncsi: rendbe teszik-e az utat. Básthy Béla polgármester válaszolt: a temetőt kiszolgáló út jó állapotú lesz, de nem tudják ígérni, hogy ezzel egy időben a további szakasz is szilárd burkolatot kap. Abban bízik azonban, hogy találnak módot a fejlesztésére.

Az intermodális csomópont projekt előéletéről az építtető NIF Zrt. képviselője, András Erik projektvezető beszélt, a terveket, a leendő arculatot a Közlekedés Tervező Iroda képviselője, Borsós Ferenc és Major László ismertette részletesen. A Szombathely–Kőszeg vasútvonal jelenleg zajló fejlesztésével összhangban a Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. a GYSEV Zrt.-vel és Kőszeg önkormányzatával együttműködésben készítteti a kőszegi intermodális csomópont terveit. A projekt a fenntartható városi mobilitás megteremtését, a helyi – és helyközi közlekedés korszerűsítését célozza Kőszegen. A fejlesztés részeként korszerű közös vasúti-, helyi és helyközi buszpályaudvar létesül. A belvárosi – Liszt Ferenc utcai – buszvégállomás elköltözik a vasútállomás közvetlen szomszédságába. (Miután a csomópont megépül, a mostani buszpályaudvar megállóként működik tovább.) Az intermodális csomópont a meglévő vasútállomás bővítésével valósul meg. A GYSEV fejlesztésből létrejövő közös vonat-busz peront további 5 buszmegállóval meghosszabbítják. Az állomáson összesen 8 buszállás, 8 busztároló, sofőr-pihenő kap helyet. Az állomásépület korszerűsítését a GYSEV és a NIF Zrt. két ütemben végzi. A belső felújítás az utasok, a vasúti dolgozók és a buszsofőrök kényelmét is szolgálja, megújul az utasváró és a vizesblokkok is. A Volánbusz Zrt. számára külön irodai blokk alakul ki A nyílászárók és a fűtéskorszerűsítés, a homlokzat felújítása az energetikai fenntarthatóságot célozzák. Legalább 50 férőhelyes P+R parkoló készül a busszal, vonattal közlekedő, autóval érkező utasoknak fákkal, több szintű növényzettel és akadálymentes parkolókkal. A főépület közvetlen közelében K+R (Kiss&Ride) megállók épülnek azoknak, akit az állomásra utast hoznak, de autójukat nem parkolják le hosszabb időre. Teljes körűen fejlesztik a környező infrastruktúra hálózatot: új jelzőlámpás kereszteződések létesülnek, javulnak a térség gyalogos és kerékpáros kapcsolatai. A kőszegfalvai kerékpárutat bekötik az intermodális csomópont területébe, átvezetik a főúton, és csatlakozik az önkormányzati beruházásban megvalósuló kerékpáros hídhoz. A fejlesztő NIF Zrt képviselője a projekt ütemezését is részletezte: a tervezett használatba vétel idejét legkorábban 2024 év elejére tette. Egy lakó arról érdeklődött: vajon a turistabuszok továbbra is bemehetnek-e majd a városba. Kiderült: a buszparkoltatásra is szánják a csomópontot. Szó volt arról is, hogy csúcsidőben – például iskolakezdéskor – a maihoz hasonló útvonalon a helyközi buszok is behozzák utasaikat a belvárosba, csúcsidőn kívül a projektből megvásárlandó két környezetbarát midibusz közlekedik majd. A városközponttól távolabb eső megállókat az új midibuszok úgynevezett igényvezérelt rendszer segítségével bejelentkezés esetén érintik. A jelenleg funkcionáló épületek sorsa is témát adott, és többen rákérdeztek a vasúti átjárón való kerékpáros átkelés lehetőségére: labirint korlátot telepítenek.

Kiemelt képünkön: Bertók Sándor, a város főépítésze és Básthy Béla polgármester a KÖSZ-házban tartott közmeghallgatáson