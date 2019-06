Alakul a szőlő, van zöldszüret is

A borászatokban folyamatos a munka, az idén pedig akad, ahol a zöldszüretet is bevezetik.

– Most a szőlőben a növényvédelem adja a legnagyobb, legtöbb munkát. Sok eső esett, ezért a kórokozók is jól érzik magukat – mondja dr. Árva Pál borász. Az eső után most permeteznek, de aktuális a hajtásbefűzés és a tetejezés is.

Különleges munkát is végeznek ebben az időszakban: ez pedig a zöldszüret. Ez azt jelenti, hogy a kijelölt táblákról az összes fürtöt „levágják a földre” – fogalmaz a szaknyelv. Így ezeken a tőkéken termés nem lesz. Ez egy agrárpiaci intézkedés, aminek az a célja, hogy az idén minél kevesebb termést szüreteljenek. Az elsőre furcsa elgondolásnak komoly gazdasági oka van. A korábbi években nagy mennyiségű készlet halmozódott fel mind bel-, mind pedig külföldön. Emiatt a termelők valószínűleg nem tudnák eladni például a bort. A zöldszüretet elvégző termelőknek az állam kompenzációt fizet. Árva Pálék a zöldszürettel a teljes szőlőterületüknek körülbelül tíz százalékát – mintegy 6 hektárt – szedik le. Vas megyében egyébként kevésbé népszerű az intézkedés, de az Alföldön és Sopron könyékén sokan élnek a lehetőséggel.

A szőlő egyébként szépen fejlődik, a rendszeres kezelésnek köszönhetően sem betegségek, sem pedig kártevők nem szaporodtak el. A hideg tavasz miatt későn indult be a növekedés, de a meleg napokban nagyon gyorsan fejlődött a növény. A böjti szeleket is megúszták, mivel még kicsik voltak a hajtások, így a szél nem tudott kárt tenni bennük.

Még nem lehet tudni, hogy az idei szüret milyen lesz, ahhoz még „túl sok éjszakát kell kint aludnia a szőlőnek”. Sok múlik azon, hogy mennyi lesz a napsütéses órák száma a nyáron.

Most viszont minden ideális, az elmúlt napok csapadékos időjárása is nagyon jókor érkezett. A munkákkal tehát folyamatosan haladnak. Talán a zöldmunkákkal kicsit a megszokottnál lassabban, az eső miatt. A szőlő szépen alakul, jó volt a virágzás is – így a mennyiséggel biztosan nem lesz probléma. (De láttuk: előfordul, hogy az se jó, ha sok.)

A következő hónapok kedvező időjárásban viszont csak reménykedni lehet, a jó minőséget ugyanis ez tudja majd garantálni.