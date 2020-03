Áldatlan állapotok és szeméttenger Szombathely több pontján (Fotókkal)

Három olyan helyszínen is jártunk, ahol megdöbbentő látvány fogadott minket.

Olvasóink sokszor küldenek nekünk olyan képeket, amin hatalmas szemétkupacok láthatóak a vasi utak mentén. Munkáink során azonban mi is több ilyen esetbe botlottunk bele. Legutóbb a nagy szélvihar idején a Szombathelyi Parkerdő állapotát néztük meg, egészen elképesztő látvány fogadott minket. Sajnos a város ezen gyönyörű részét több ember is szemétlerakónak nézi.

Szombathely, Jégpince út

Ezúttal a Parkerdő szívébe sem kellett elmenni, hogy elszörnyülködjünk az emberi nemtörődömségen. A Jégpince úton haladva az egyik beugrónál, az úttesttől nagyjából három méterre található egy óriási szemétkupac. Feltűnő, hogy gondosan becsomagolt egész zsákokat is nemes egyszerűséggel oda dobták ki, amik háztartási szeméttel voltak tele. Vélhetően csak fogták, aztán kihajították az autóból, ami biztos, hogy nem fordíthattak túl sok időt a gondos eltüntetésre.

A zsákok mellett is áldatlan állapotok uralkodtak, pedig pár méterrel arrébb már lakóövezet található. A sörös dobozoktól kezdve, a gyógyszeres fiolákon át, egészen a különböző stílusú papucsokig mindent megtalálni. Ennek a jó része minden bizonnyal már egy ideje ott lehet, legalábbis az állapotukról erre lehet következtetni. Az egyik zsák azonban még teljesen száraz volt, vagyis azt pár órával korábban dobhatták oda, mivel hétfő reggel óta ottjártunkig nem esett az eső Szombathelyen.

Stromfeld-lakótelep, szupermarket parkoló

Sajnos nem csak a Parkerdő és környéke hemzseg a szeméttől. Ennek apropójából néhány helyet megnéztünk, ami szintén nem a tisztaságáról híres. Még mindig a Szombathely táblán belül járunk, mégpedig a Stromfeld-lakótelep környékén a focipálya, és a sport-park, valamint a szupermarket parkolója közötti részen.

Már a 87-esen a városból kifelé haladva is észre lehet venni a bokrok alatt a szemetet, de ahogy a körforgalomból kihajtva leparkoltunk a parkolóba, akkor láttuk csak, hogy sokkal rosszabb a helyzet, mint amire számítottunk. Rengeteg nejlonzacskó feltekeredve a növények ágaira, de a földön is látunk érdekes dolgokat. Energiaitalos – és sörös dobozok eldobálva, de ruhák és reklámújságok is hevertek az egyik bokor alatt, sőt egy kifogyott jégoldó spraynek a dobozát is megtaláltuk.

87-es főút pihenője, Szombathely-tábla után

Szombathelyiek körében köztudott, hogy 87-es út egyik pihenőjénél is rengetegen dobálják ki a szemetet. A konkrét hely a város felől érkezve, a Söptei úti körforgalmat elhagyva, a vasúti átjáró után található. Sajnos nem csalódtunk a megérzésünkben, és olyan a látvány fogadott minket, mintha a növényzet a szemétkupacból nőne ki, annyi minden van a tövében.

Érdekes, de a kis leálló előtti bokorra fel volt tekeredve egy fekete zsák, mintha csak „zászlóval” jelezne a természet, hogy ezt a helyet milyen színnel is kellene jelölni egy ökotérképen. Műanyagflakonok minden mennyiségben, de más egyéb összetevői is vannak a szeméttengernek. Például törött fogasok, üres alkoholos üvegek, zacskók, törmelék, tehát szinte minden, ami nem lenne odavaló.

Szomorú volt ezeken a helyeken járni, és tapasztalni azt, hogy az emberek mennyire nem törődnek a környezetükkel, az élőhelyükkel. Néhány egyben lévő zsákot elszállítottunk, de könnyen lehet, hogy azóta már vagy három került a helyére.

Amennyiben hasonló látványt tapasztal, küldje el nekünk a [email protected] e-mail címre!