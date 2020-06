Alice Cooper kávéval kínálta, de a Coldplay, a Muse és a The Cure zenekart is szállította

Négy éve már, hogy hatalmas rajongótáborral rendelkező zenészeket, előadókat és technikai személyzetüket szállító turnébuszokon váltósofőr Szalay Zoltán. A 45 éves sárvári férfi „békeidőben” Európát járja, most február óta kényszerűen itthon van. Turnékönyveket, belépőket, fotókat mutat, és mesél a munkájáról, ami, mint a kamionosok élete: egyszerre szabad és kötött, változatos és monoton, sokszor stresszes – és maximálisan felelősségteljes hozzáállást követel.

Luxusminőséget és extra kényelmet ígér megbízóinak emeletes, 14 méter hosszú turnébuszain Európa egyik legnagyobb, zenekarok fuvarozására szakosodott cége. A sofőrök legfontosabb feladata, hogy egyik koncerthelyszíntől a másikig biztonságban szállítsák át a zenészeket, technikai személyzetüket és ritkán a felszerelésüket.

– Sárváron jártam általánosba, utána a szombathelyi Orlayban folytattam, később a Tinódiban érettségiztem munka mellett. 1993–94-ben a katonaság ideje alatt gépkocsivezető voltam, addigra B, C kategóriás és hivatásos jogosítványt is szereztem. Amint szakmám lett, a vendéglátásban kezdtem dolgozni: étteremben, sörözőben, hotelekben is megfordultam hat év alatt. 1998-ban, miután másodszori nekifutásra is külföldre mentem, hazajöttem Németországból, mondjuk úgy, pihenni, hiszen hat és fél napot dolgoztam minden héten. Terveztem, hogy visszamegyek, de közben az ipari parkban indult új üzemben minőségellenőrként helyezkedtem el, ami annyira megtetszett, hogy 1998 késő nyarától 2002. január végéig ott maradtam – mondta el.

A vezetés szeretete mindig megvolt benne: már kisgyerekként állandóan a pedálos Moszkvicsot hajtotta. Édesapja révén értesült, hogy a Sárvári Mentőállomáson gépkocsivezetőt keresnek. Felvették, és 2009 májusáig ott maradt. Hétévnyi mentőzés után nehéz szívvel hagyta ott a közösséget, de mindenáron egzisztenciát akart teremteni magának. Jó német- és angoltudással fél év keresgélés után 600 jelentkezőből választották be a 6 buszsofőr-jelölt közé, akiket végül tréningútra hívott az a londoni székhelyű ausztrál cég, amelyik Európába szervez 9–49 napos körutakat 18–40 éves ausztrál fiataloknak. 2015-ben a családi céget felvásárolta egy globális vállalat.

Az új menedzsmentnek más elképzelései voltak – ez plusz lökést adott Zoltánnak, hogy személyes látogatásra szánja el magát jelenlegi munkaadója tiroli telephelyén 2016 februárjában.

– Az ausztrál cégnél egy évben összesen kilenc hónapot dolgoztam. Nem voltam az alkalmazottjuk, minden útra megbízási szerződést kötöttünk, bizonytalannak éreztem a munkavállalói és a fizetési státuszomat is. Két út között pedig egy hollandiai depó volt a szállásom. Igazság szerint 2013 óta próbálkoztam a Beat the Streetnél. Telefonon, írásban is mindig visszautasítottak, mondván, nincs szükségük új munkatársra. Amikor megjelentem náluk, az igazgatóval nem találkoztam, de megjegyezték és értékelték a látogatásomat. Két hónap múlva kezdhettem náluk. Az angol fiókcég telephelyén, Southamptontól délre, Romsey-ban volt az orvosi vizsgálatom. Londonból a litvániai Kaunasba repültem, április 9-én ott csatlakoztam Mariah Carey turnéjához, az volt az első munkám.

Száz sofőr és 40–45 váltósofőr dolgozik a cégnél: Zoltán mindig más kolléga mellé ül be, ahogy a távok megkívánják. Húsznál is több jármű szállította például a Coldplay, Justin Bieber, Pink vagy a Metallica legutóbbi turnéjának stábját, egy busz csak a váltósofőröket vitte. A hatalmas emeletes Setrák és VanHool típusú járművek 8–16 fekvőhellyel, hálófülkékkel felszereltek, a belső terük 70 négyzetméter körüli. Amit Zoltán vezet, azon a technikusok, ácsok, színpadépítők, ipari alpinisták és időnként a sztárok utaznak.

Nagyon kell figyelnie a kényelemre, a biztonságra, és a buszbelső tisztaságáért is ő felel. Elsőként mindig a banda busza távozik a koncertek után. És jönnek a történetek: A Muse zenekar a rossz idő miatt magángép helyett stábbusszal utazott Budapestről Grazba 2018 végén. Zoltán vezette a buszt, ami áthaladt Szombathelyen.

A The Cure egyik turnéján Budapestről Milánóba tartott. Zoli megnézte őket a Papp László Arénában, koncert után aludni ment, reggel fél 8 körül váltotta a társát. Már elhagyták Ljubljanát, az olasz határ közelében nyílt a sofőrfülke ajtaja, és a bozontos hajú énekes, Robert Smith nézett be és elegyedett beszédbe vele. 2017-ben a The Weeknd művésznevű fiú buszán volt váltósofőr – akkoriban az amerikai színésznő Selena Gomez volt The Weeknd párja, vele is váltott néhány szót. A horrorisztikus színpadi show-iról híres Alice Cooper 2017-ben adott koncertet a Fezenen, vele ott találkozott. A busz emeletéről álmosan ment le, készülve a váltásra. A rockénekes kávéval kínálta. Diana Krall dzsesszzongoristától pedig már két saját kézzel írt köszönőlapot kapott.

Az idén a The Darknessé volt az utolsó turné, amin részt vett: január 21-én Kölnből jött haza, Sárvárra. Februárban a még úton lévő turnék helyszíneit sorra mondták le, majd lezárták a határokat. A főnöke két hete videócseten beszélt utoljára 150 kollégájával, mindenkit visszavárnak, de az időpont kérdéses. Közben Zoltán részmunkaidőben buszvezetői állást vállalt itthon, úgy látja, vannak lehetőségek. Az éremnek csak az egyik oldala az, hogy közel kerülhet a nagy sztárokhoz és eljuthat jó bulikra, de óriási felelősséggel és sok stresszel is jár a munka. Ha visszaáll a régi rend, visszamegy, de már nem túl hosszú távra.