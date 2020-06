Alkotás és összefogás – Ez a gyógyír a megcsonkított országban

„Nem kell beszélni róla sohasem, De mindig, mindig gondoljunk reá” – Juhász Gyula Trianon című versét hallották az emlékezők Kelemenné Molnár Mónika előadásában a jánosházi Antall parkban csütörtök délelőtt. A nemzeti összetartozás napján a helyi intézmények és civil szervezetek vezetői, a város képviselő-testülete tagjai gyűltek össze.

– Egy évszázada zúzták szét Szent István országát – fogalmazott ünnepi beszédében Kiss András, Jánosháza polgármestere. Történelmi összegzést adott: mi is történt éppen száz éve, hogyan veszítette el Magyarország területének kétharmadát és 3,2 millió magyart. Az elcsatolt területen elő magyarok is a nemzet részei – ezt ünnepeljük most, mondta. Úgy fogalmazott, hogy alkotással és összefogással lehet gyógyítani a sebet.

A jánosházi emlékezés a Trianon kereszt megkoszorúzásával zárult: az önkormányzat és a helyi szervezetek képviselői mellett a Vas Megyei Közgyűlés nevében az alelnök, Marton Ferenc koszorúzott.

Régen találkoztak – ezt is megjegyezték az emlékezők a szűk körű ünnepségen, hiszen régen tarthattak közösségi programot a városban.