Állami elismerés dr. Székely Jánosnak – A Szombathelyi egyházmegye püspökével beszélgettünk

Áder János köztársasági elnök nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából a Magyar Érdemrend középkeresztje (polgári tagozat)kitüntetést adta át dr. Székely Jánosnak, a Szombathelyi egyházmegye püspökének.

Az állami díj a főpásztornak a katolikus egyház társadalmi tanítását valóra váltó, a roma kisebbséget önzetlenül felkaroló lelkipásztori szolgálatát, valamint a magyarországi vallási felekezetek közötti párbeszéd elmélyítésében vállalt szerepét ismeri el. Dr. Székely Jánost ebből az alkalomból arra kértük, szóljon a hazai romapasztorációban szerzett tapasztalatairól.

Ön a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasz­torációs bizottságának vezetője. Milyen feladatai, lehetőségei vannak ebben a minőségében a magyarországi cigányság felkarolására?

– Gyermekkoromban alig találkoztam romákkal, szinte a létezésükről sem tudtam. Azután első papi feladatomként Érsekvadkertre kerültem káplánnak. Ott a falunak körülbelül tíz százaléka volt roma, de a gyerekek között már 25 százalék körüli volt az arányuk. A faluban minden gyerek járt hittanra, ám a roma gyerekek nem.

Meglepett ez a nagyon éles határ, ez az annyira szemmel látható különbség és távolság cigányok és nem cigányok között. Megtanultam a cigány himnuszt (gitárral kísérve), néha eljátszottam az iskolaudvaron a cigány gyerekeknek. Tátott szájjal nézték. Érezték, hogy ez a pap meglepő módon szimpatizál velük. Kezdtek beszállingózni hittanra. Nagyon örültem. Egy hónap múlva busznyi roma gyereket vittem el a diósjenői strandra. Aznap este felmentem a cigánysorra látogatóba. Az egész utca összejött, táncoltak, énekeltek. Ünnepi beszéd is volt, ahol elmondták, hogy ilyen még nem történt, amióta a világ világ, hogy a pap eljött a cigányokhoz. Így kezdődött. Ettől kezdve bárhová kerültem, kerestem a romákat, igyekeztem segíteni, és behívni őket az egyház közösségébe.

Ebből született többek között az esztergomi Roma Misszió (egy közösségi ház baba-mama klubbal, tanodával, tánccsoporttal, focicsapattal, heti közös szentmisével, imacsoporttal, elsőáldozásokkal, bérmálásokkal), valamint a Boldog Ceferino Intézet, amely országszerte romapasztorációs munkatársakat képez, mintegy háromszáz személy közfoglalkoztatását végzi a katolikus egyház által fenntartott 44 közösségi házban, és szakmailag segíti a katolikus cigánypasztorációt.

– A romák létszáma 2013-ban a Debreceni Egyetem kutatása szerint 876 ezer volt, ám ez a szám még meredeken emelkedni fog a következő évtizedekben. A 15 és 24 éves kor közötti roma fiatalok hatvan százaléka se nem dolgozik, se nem tanul, a romák hatvan százaléka hagyja el úgy az iskolát, hogy nem szerez végzettséget (szakmát vagy érettségit; ez az arány a többségi társadalom körében mindössze 9 százalék). A romák 46 százaléka komfort nélküli lakásban él (a nem cigányok esetében ez az arány 2,6 százalék). A probléma óriási, különösen a határainkhoz közel levő, leginkább leszakadó térségeinkben (Borsod, Szabolcs, Nógrád, Somogy, Dél-Baranya). Mintha elhagytuk volna azt a térséget, mintha a szőnyeg alá söpörnénk, mintha elfelejtettük volna az ott élők szívszorító nyomorát és kilátástalanságát.

A katolikus egyház ebben próbál segíteni a 44 tanodával, amelyet létrehozott, a karitász által adott nagyon sok segítséggel. Csak a Szombathelyi Egyházmegyében körülbelül 50 ezer nagyon szegény – cigány és nem cigány – családot segítünk időről időre tűzifával, élelemmel, képzésekkel, egyházi iskolákon keresztül, lelkigyakorlatokkal, zarándoklatokkal.

A társadalomnak mely szereplőivel működik együtt az egyház a cigányok problémáinak megoldásában?

– Sok dimenziója van a felzárkózásnak. Aktívak ezen a téren a családsegítők, az iskolák, az óvodák, az egészségügy, a védőnői hálózat, az önkormányzatok, a bűnmegelőzési és drogprevenciós programok, a közfoglalkoztatás és más munkahelyteremtő programok, és még hosszan sorolhatnánk. Az egyház mindezekkel az intézményekkel együttműködik. Úgy szoktam megfogalmazni, hogy a romák felzárkózásának három legfőbb oszlopa az oktatás, a munkahelyteremtés és a szív. Az oktatás és a munkahelyteremtés elválaszthatatlanok egymástól.

Ha valakinek nincs végzettsége, szakmája, akkor igen nehéz számára jó munkahelyet találni. Ám megfordítva is igaz, ha abban a régióban, ahol az illető fiatal él, nincs a számára elérhető munkalehetőség, ha már a nagyapját sem látta soha dolgozni, akkor igen nehéz lesz őt a tanulásra, a küzdésre motiválni. Az iskolázatlanság és a munkanélküliség problémáját csak együtt, egymástól elválaszthatatlanul, egyszerre lehet megoldani. Az ország leszakadó régióiba nemcsak minőségi oktatást, hanem a romák számára elérhető munkalehetőséget is kellene vinnünk, különben a tragédia, a nyomor, az ország kettészakadása felé való lefelé csúszásunk megállíthatatlan, és egyre súlyosabb következményekkel fog járni.

Az egyház az oktatás és a munkahely­teremtés két oszlopa mellé elsősorban a szív harmadik oszlopát tudja odatenni. Ha egy cigány ember ráébred, hogy ő is Isten teremtménye és remekműve, éppolyan értékes ember, mint bárki más, Krisztus érte is meghalt a kereszten, Isten őt is szereti és fel akarja emelni, hogy vannak keresztény testvérek, akik befogadják őt, akkor az élete, a gondolkodásmódja gyökeresen átalakul. Másképpen fog hozzáállni tanuláshoz és munkához, a házastársához, a gyermekeihez, a becsülethez és a küzdéshez. Sok emberi életet láttam már gyökeresen megújulni Krisztus keresztje alatt, a vele való találkozás által.

Milyen szerepet játszik a cigányság életében az istenhit?

– Somos László atya, aki körülbelül huszonöt éve a romák között él, nekik szenteli az élete nagy részét, szokta mondogatni, hogy ő még ateista cigányt nem látott. Ha belépünk egy cigány otthonba, igen gyakran a falakon szentképeket látunk. Ha elmegyünk egy cigány temetésre, megdöbbent minket az örök életbe vetett, mélyről jövő, talán kissé babonás, de természetes és erős hit. Ezért is van nagy esélye a cigánypasztorációnak, a romák hit által történő megszólításának.

Ezért van nagy esélye egy papnak, akit általában minden roma család nagy örömmel és tisztelettel fogad az otthonában, kéri az áldását, meghallgatja a szájából a Biblia üzenetét. Kevés hely van Magyarországon, ahová ha belépek, tíz perc múlva már a Bibliáról van szó. A cigányok otthonai igen gyakran ilyen helyek. Ezért is sír a lelkem, ha azt látom, hogy a hitoktatóink, a papjaink, a szerzetesek nem tesznek többet a cigány testvérekért, ezen a most még nyitott kapun nem lépnek be.

Most még nyitott a kapu. Sajnos ugyanis sokszor azt látjuk, hogy a jóléti nyugati kultúrának gyakran a legnegatívabb elemei áradnak be a cigány otthonokba, és ezek öntik el őket. A kábítószer, a pornográfia, a prostitúció, a cinizmus, az ocsmány beszéd, a mindenáron való könnyű meggazdagodás vágya, az ateizmus és az erkölcsnélküliség, a válás, az abortusz, a családok szétesése, a gyermeknevelés elveinek eltűnése. A roma kultúra egy gyönge kultúra volt, kevés ősi hagyománnyal, kevés vallásgyakorlattal, kevés mélyen megindokolt erkölcsi alapelvvel. Sajnos a nyugati világból áradó negatívumokkal szemben még védtelenebb, mint a nem cigány családjaink.

A keresztény egyházak között miben látja az együttműködés lehetőségét?

– Istennek hála sok keresztény egyház indult el a romák felé, próbálja átadni számukra az evangéliumot. A református és az evangélikus egyház ott van a keresztény roma szakkollégiumok fenntartói között, iskolahálózatukkal és más intézményeikkel, evangelizációs programjaikkal sok helyen segítik a roma gyerekek, fiatalok felzárkózását. A Hit Gyülekezete vagy a Pünkösdi Egyház a maga oldottabb hangulatú istentiszteleteivel, igen jó minőségű és a romák számára befogadható zenéjével, eleven, bibliai, személyre szabott igehirdetésével cigány emberek ezrei igazi megtérésének, az életük megújulásának lett a katalizátora.

A katolikus egyház a hit teljessége által, melyben jelen van a Krisztus Édesanyja iránti tisztelet, benne vannak a szentségek, a gyónás, Krisztus Testének vétele, a szentségi házasság, és benne van a két­ezer éve megőrzött, Krisztustól kapott hitletétemény egésze, mindennek a gazdagságával tud sokat adni a cigány testvéreknek. Leírhatatlan annak az átélése, amikor egy cigány bemegy a római katakombákba, és megérti, hogy az ő hite ugyanaz, mint a kétezer évvel ezelőtt élt legelső keresztényeké. Leírhatatlan, amit átélnek egy-egy pápával való találkozáskor, vagy egy nagyobb búcsún, ahol a nagy keresztény közösség befogadását, a kétezer éves egyház tágasságát tapasztalják meg.

Megyés főpásztorként ön mennyire tartja fontosnak, hogy társadalmi kérdésekben szót emeljen, állást foglaljon?

– Az egyház mindig is megpróbálta az evangélium igazságait, az erkölcsi alapelveket a konkrét társadalmi helyzetekre alkalmazni. Így tett nagyon sokat az ősegyház a legszegényebbekért, így álltak mélyen keresztény politikusok (W. Wilberforce és mások) a rabszolgaság eltörlésének mozgalma élére.

Erre a keresztény fantáziára ma is szüksége lenne a világnak, hogy a föld vagyonának egyre kevesebbek kezében való koncentrálódása folyamatát megállítsuk, hogy az éhezés botrányát megszüntessük, hogy a család értékét újra felfedezzük, hogy az emberi élet szentségét a fogantatástól kezdve tiszteletben tartsuk, hogy a médiát megtisztítsuk az ártalmas és szennyező tartalmaktól, hogy az idősek megkapják azt a megbecsülést és gondoskodást a társadalmunkban, amelyet sok­évi munkájuk, gyermeknevelésük által sokszorosan megérdemelnek, hogy a természet teljes kizsákmányolásának és tönkretételének folyamatát megállítsuk, hogy felépítsünk egy igazságosabb és emberibb világot.

Szükség lenne az evangéliumból fakadó fényre, fantáziára, szeretetenergiára, hogy jobbá tegyük a földünket. Ezt a hangot igyekszem megszólaltatni, és ezért igyekszem tenni is hazánk legszegényebbjeiért és földünk szegényeiért, vagy családjaink erősítése és ifjúságunk nevelése területén, illetve közéletünk bölcsebbé, emberségesebbé tételéért.