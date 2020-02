Állatorvos tanúskodott az ölbői kutyatámadás ügyében, az eljárás pedig folytatódik

Állatorvos tanúskodott az ölbői kutyatámadás ügyében, a bizonyítási eljárás pedig folytatódik: a telekszomszédok nyilatkoznak majd március 26-án. Már sejthető, hogy bármi is lesz az ítélet, másodfok következik.

Nem látott külsérelmi nyomot a kutyákon – ezt mondta a tegnap meghallgatott állatorvos az ölbői kutyatámadás bizonyítási eljárásában. Öt nappal a támadás után, de biztosan két héten belül vizsgálta meg az állatokat, ez derült ki a tárgyaláson, amelyen a vádlott és védője továbbra is azt igyekszik bizonyítani, hogy nem a vádlott kutyái okoztak maradandó sérülést. Egy idős asszony bal kezét részben amputálni kellett, a másik megtámadott asszony a lábán sérült meg, a sérülésekről készült orvosszakértői véleményt ismertette tegnap dr. Varga Roland.

A korábban tett tanúvallomások szerint baltával fejbe verték a kutyát, így tudták elzavarni a sérülttől, ennek viszont nem látta nyomát az ebeken a tegnap meghallgatott állatorvos. Az ügyész kérdéseire elmondta, hogy nem „tapogatta meg”, nem nyúlt a kutyákhoz. A gazdájuk a rácson keresztül mutatta neki az ebeket.

Azt leszögezte, hogy ha baltával megütik a kutyát, annak egyértelmű nyoma van, például dudor és nyomásérzékenység jelzi a sérülést, ha nem is szakad fel a bőr. És azt is elmondta, egy ilyenfajta, nagyon rövid szőrű kutyán „egy szúnyogcsípést is lehet látni”. A tegnap meghallgatott állatorvos volt az, aki aztán tavaly januárban elaltatta: „eutanáziában részesítette” a három kutyát, amelyek a vád szerint falkában támadtak. A helyiek sürgetésére döntött az állatok elaltatása mellett a gazdájuk – most pedig kitart amellett, hogy nem azok támadtak, hanem másik, hasonló ebek. Majdnem a bizonyítási eljárás része lett egy pendrive: azt a védő terjesztette be, az előző tárgyaláson adta át, decemberben.

A vádlott udvaráról és a támadás helyszínének környékéről készült videó volt rajta – elvileg. Az adathordozót azonban üresen találta dr. Varga Roland. Folytatódik a bizonyítási eljárás a Szombathelyi Törvényszéken, március 26-ára két telekszomszédot idéz a bíróság a védő indítványára, a vádlott családtagjainak meghallgatását azonban elutasította dr. Varga Roland. A védő azt mondta, majd a másodfokú eljárásban kezdeményezi a családtagok kérdezését, akik a kutyák viselkedéséről nyilatkoznának. Megnézték a helyszínen készült fényképeket a tegnapi tárgyaláson, volt fotó, amelyen a kutyák is látszottak. Az egyik képen mintha vérnyom lett volna az eben az ügyész szerint, a védő szerint viszont vérszennyeződésnek látszó folt, vagy a kutya mintázata. A védő szerint nem voltak elegendőek, megfelelőek a 2018. december 13-án történt támadás helyszínén készült fényképek, nem tisztázható azokról, hogy hol mentek át a kutyák a házhoz, ahol a támadás történt.

Éppen ezért az ügyvéd helyszíni tárgyalást kezdeményezett, dr. Varga Roland elutasította az indítványt, azt említette, hogy majd azt is másodfokon kezdeményezze.

Korábbi cikkek: