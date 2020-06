Állatorvosok és pácienseik: az ellátás a járvány ideje alatt sem szünetelt Vas megyében

A koronavírus-járvány megjelenése az orvosi rendelők életére is kihatással volt. De akad olyan rendelő is, ahol végig a megszokottól alig eltérő ütemben folyt az ellátás.

Dr. Kereszty Gábor, az egyik sárvári állatorvosi rendelő doktora az első időszakban úgy tapasztalta, hogy az emberek csak sürgős esetben kérik kedvencük részére az orvosi segítséget, így kollégáival szükségét látta a rendelési idő csökkentésének. Bevezették továbbá a kézfertőtlenítést és a maszkhasználatot. A betegek fogadása még ma is előjegyzés alapján történik, így egyszerre egy gazda tartózkodhat kisállatával rendelőjükben. A járvány enyhülésével a szabályok is lazulnak, így Kereszty doktorék is visszatérnek a normál rendelési időhöz – a fertőtlenítéshez és a maszkhoz azonban továbbra is ragaszkodnak. A kezeléseket az enyhítések előtt is próbálták nem elhalasztani.

A járvány alatt is végig, változatlan nyitvatartási idővel várta dr. Varjú Gábor és csapata a szombathelyi állatkórházban a pácienseket, még a hétvégi ügyeleti időt is tartották. Az első két hétben csökkentett létszámmal dolgoztak, de hamar vissza kellett állniuk a szokásos létszámra, mivel szinte ugyanannyi betegük volt, mint a vírus előtti időkben. Bizonyos korlátozásokat azonban be kellett, hogy vezessenek: egyszerre a váróban csak két gazda tartózkodhatott, minden állattal csak egyvalaki érkezhetett – nekik maszkot kellett viselniük. Ami a kezeléseket illeti, a legelején még ők is azt kérték, hogy csak a legsürgősebb esetekben keressék a

rendelőt.

– Ezt azonban hosszú távon nem lehetett tartani, hiszen az állatorvoslásban nehéz azt a vonalat meghúzni, hogy mely eset számít még sürgősnek és mi az, ami nem igényel azonnali ellátást. Tekintve, hogy jó pár állatorvos nem dolgozott, az ő betegeik hozzánk érkeztek, így nem tehettük meg, hogy adminisztratív korlátot húzunk – magyarázta a doktor. A váróban még él a létszámkorlátozás, maszkot azonban már nem kell viselni a kedvencükkel érkező gazdáknak. Teljes legénységgel dolgoznak, ellátják a nem sürgős, programozható beavatkozásokat is.

Mivel a veszettség elleni védőoltás a felnőtt állatok esetében a jogszabály szerint nem lehet egy évnél régebbi, ám a vakcinák hatóideje túl van biztosítva, néhány állatorvos az oltás halasztását tanácsolta a gazdáknak, hiszen az nem jár egészségügyi kockázattal. Ezzel szemben a fiatal állatok esetében bizony végzetes, maradandó következményei lehetnek, ha elmaradnak a kötelező oltások, könnyen elkaphatják a fertőző betegségeket. Fontos, hogy mindig megkapják a koruknak megfelelőt.

– Azt vettük észre, hogy a járvány hatására a kisállataikra is jobban odafigyelnek az emberek, nem kell magyarázni, hogy mivel járnak a ilyen típusú betegségek – tette hozzá Varjú doktor.