Amit kapnak, eloltanak a vasi háziorvosok – A megye településein sokan segítik a munkájukat

Vasi háziorvosokat kérdeztünk az oltások szervezéséről és beadásáról. Van, aki 69 embert oltott be egy nap.

A vártnál kevesebb oltóanyag érkezett a brüsszeli beszerzésekből, ezért ezen az oltási héten a háziorvosoknak a Vas Megyei Kormányhivatal csak egy-egy ampulla AstraZeneca-vakcinát tudott biztosítani. A héten minden háziorvos praxisából országosan átlagosan 44 idős ember kaphat oltást kórházi oltóponton.

A regisztrált idősek és krónikus betegek mintegy fele-fele arányban kaptak oltást kórházi oltóponton és háziorvosi rendelőben. A szombathelyi háziorvosok többsége megfelelően halad az oltások beadásával, két olyan praxis van, ahol a kiosztott vakcináknak eddig csak a 40 százalékát használták fel – tájékoztatott a hivatal.

Jánosháza és hat falu (Nemeskeresztúr, Keléd, Karakó, Kissomlyó, Duka, Kemenespálfa) háziorvosa dr. Kiss Imre, aki kéthetente Egyházashetyén is helyettesít. Egykori katonaorvosként volt, hogy bevonuláskor két-három sororvossal egy nap 1500 vakcinát eloltott, ha van vakcina, most is tíz embert beolt óránként. Ehhez a feltételek adottak, hiszen egyedül rendel, a váróban egymástól két méterre le tudnak ülni a páciensek.

Azt mondja, mindenki örül, aki helyben kapja meg az oltást, persze van olyan vakcina, amelyet csak oltóponton vagy kórházban lehet beadni, de a Celldömölkre, illetve Sárvárra utaztatásban segítenek az önkormányzatok. A betegek értesítése és berendelése nagy munka, de egyelőre saját aszszisztenciával bírja a tempót.

Azt kéri mindenkitől, hogy figyelje a telefonját, várja a hívást, ezzel is könnyítse a gördülékeny oltakozást. Szerdáig beadta az e hétre

kapott vakcinákat dr. Fehér Adrienn, aki Ikervár mellett Meggyeskovácsi háziorvosa is. Volt olyan nap, amikor 69 beteget oltott.

Mindkét önkormányzatot dicséri: az idősek regisztrációjában és szállításában is segítenek. Azt mondja, minden vakcinát elolt, pénteken mindig úgy zárja be a rendelő ajtaját, hogy a hűtőben ne legyen oltóanyag, hiszen egy esetleges áramkimaradás is nagy zavart okozhat az oltási rendszerben. Ha pedig több vakcina lesz, akkor szombatra is hívnak be pácienseket. Most ez a prioritás, teszi hozzá.

A Sárváron praktizáló dr. Császár Veronika eddig 265 oltást adott be pácienseinek, ő a nehézségekről is beszélt. Szerinte az egyik problémát az okozza, hogy az oltásra behívandók péntekenként frissülő listáján olyanok is szerepelnek, akik az előző napokban, csütörtökön vagy pénteken délelőtt megkapták a védőoltást. És bár a harmadik hullámban megnőtt betegszám miatt most nagyon leterheltek, egyelőre nem kért segítséget az adminisztrációs teendőkhöz, de örülne, ha több idejük lenne a betegek behívására

és oltópontra irányítására. A médiát is megemlíti: az egyes vakcinákról megjelenő rémhírek miatt ugyanis a páciensek megnyugtatása is sok időt, energiát, türelmet követel az orvosoktól.

Dr. Benczúr Barbara Őriszentpéteren, Ispánkon és Kondorfán rendel. Azt mondja, többen összedolgoznak, hogy minden gördülékenyen menjen: a gyerekorvos segít az oltakozók vizsgálatában, az önkormányzat a páciensek berendelésében, a falugondnokok a szállításukban. A kapott vakcinákat mindig eloltja, amikor több érkezett, akkor szombaton is oltottak. A járóképtelen betegeinek az otthonukban adja be a védőoltást.