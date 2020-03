Áprilisban ismét: ezer lépés virágok közt Herényben

Az idei Herényi Virágút programjairól tartottak sajtótájékoztatót kedden délelőtt a Herényiek Házában.

Április utolsó hétvégéjén immár 18. alkalommal rendezi meg a Herényi Kulturális és Sportegyesület a Herényi Virágutat, amely Magyarországon egyedülálló módon – közel egy négyzetkilométeren elhelyezkedő – mintegy 30 helyi virág- és dísznövénykertészet bemutatkozása és vására.

A szervezők közül Nagy Krisztina elmondta: minőségi előrelépés lesz idén virágokban és kulturális, illetve szórakoztató programokban is. Szakmai tanulmányúton jártak ugyanis a Művészetek Völgyében, amelynek szervezője, a Művészetek a Vidékfejlesztésért Alapítvány együttműködést ajánlott, és erről megállapodást is írnak majd alá, mert úgy gondolják, hogy ez egy olyan attrakció, amely helyi értékeket mutat meg, de országos szinten is példaértékű lehet. Legközelebb Hollandiában rendeznek hasonlót

A Művészetek Völgyében szerzett tapasztalatokból, látottakból a herényiek megpróbálnak átültetni ide néhány jó gyakorlatot.

Dr. László Győző alpolgármester elmondta, hogy ő maga is rendszeres résztvevője ennek az unikális és tradicionális programnak, amelyhez jól átgondolt kulturális rendezvények is társulnak; és a város a jövőben is támogatni fogja a Herényi Virágutat.

Simon Ádám szervező az újításokról beszélt: a Herényi Virágút teljes útvonala, valamint több helyszín továbbra is díjmentesen látogatható, ugyanakkor öt helyszínre csak egy közös, ezerforintos karszalag megvásárlásával lehet bemenni. A Béke téren Zöld Szigetet alakítanak ki és környezetvédelmi témák kapnak helyet. A Csók István utca idén is Csókvirágutcaként működik majd, a korábbi évekhez képest dupla hosszban. Meghozatták és elültették a nálunk nem honos Csókvirág száz magját, hogy meg tudják majd mutatni a látogatóknak.

A Szent György-templomban orgona, komolyzenei és gospelkoncertek lesznek. Karszalaggal lesznek látogathatók az Évelő Kert színpad programjai is, ahol többek között Boogie, Harcsa Veronika, Szeder és Hangácsi Márton lép fel. A Tulipán utcai téren a nagyszámú látogató-visszajelzés miatt a búcsúi jelleg helyére egy sporttal, gasztronómiával és kultúrával kevert egyveleget kaphat a kilátogató: az ingyenes kulturális és főzőprogramok mellett ingyenes sportolási lehetőségek is lesznek. Csóka Dóra szervező ezekről beszélt: a karszalaggal kipróbálható a Vas megyében először bemutatott footballbilliárdról, a tekballról, a röplabda- és gombfoci-lehetőségről, a biciklis akadálypályáról és az acro-jóga bemutatóról. Sok további érdekességet nyújt majd a Herényiek Háza és a csatlakozó Kámoni Arborétum is.