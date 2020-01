Árt vagy nem árt az új üzemanyag?- Utánajártunk

Megnőtt az üzemanyagok etanoltartalma, ami károsíthatja az öregebb autókat. A prémium minőség lehet a megoldás, csakhogy az drága, ráadásul nem is lehet kapni mindenhol.

Nagy a bizonytalanság a január 1-jével bevezetett új összetételű üzemanyagok körül, sokan autójukat féltik. Egy neve elhallgatását kérő olvasónk egyetlen tankolás után már mintha tapasztalta volna is, hogy rángat az autója, bár szakértőnk szerint ez biztosan nem lehetséges. Utánajártunk, mi a helyzet az új típusú üzemanyaggal.

Négy napja, hogy Magyarország is csatlakozott a környezetbarát E10-es üzemanyagot használó államokhoz, vagyis nálunk is megemelkedett az üzemanyagok biológiai összetevőinek aránya. Egészen pontosan a benzinbe és a dízel üzemanyagba kevert, megújuló energiaforrásnak minősülő, biológiai eredetű összetevők kötelező, legkisebb összevont mértéke 6,4 százalékról 8,2 százalékra nőtt, a 95-ös benzin bioetanol-aránya pedig legalább 6,1 százalék lett.

Grád Ottó, a Magyar Ásvány­olaj Szövetség főtitkára korábban úgy nyilatkozott, hogy az átállás már decemberben elkezdődik. A töltőállomásokon a 95-ös benzint E10-es matrica is jelzi az eddigi E5-ös helyett. A magasabb bioetanol-tartalomra való váltás több európai uniós országban megtörtént, és a tapasztalatok szerint nem okozott műszaki problémát – hangsúlyozta a főtitkár, hozzátéve, hogy esetleg régi típusú gépkocsiknál szükség lehet a járműre vonatkozó előírások ellenőrzésére.

Őrségi olvasónk december 21-én tankolta meg öreg autóját, egy Fiat Puntót, és az volt a benyomása, mintha rángatna a kocsi, később a benzinkúttal való levelezésből kiderült, ő még a régi típusú üzemanyagot tankolta, nincs miért aggódnia. Különben is, ha gondot okozna az üzemanyag, az nem egy tankolás, hanem évek múlva jelentkezne – ezt már Dombi Vilmos, a Best Car tulajdonosa mondta, akit arról kérdeztünk, tényleg van-e okuk aggódni az öreg autók tulajdonosainak.

A szakember szerint az üzemanyag magasabb alkoholtartalma miatt a már amúgy is elöregedett gumitömítések idővel valóban meggyengülhetnek, amelyek javítása nem azért lesz költséges, mert ezek olyan drága alkatrészek, hanem mert a cseréjük meglehetősen munkaigényes.

Az új autók esetében teljesen más a technológia, itt többnyire nincs miért aggódni – hangsúlyozta, majd hozzátette: ami biztos, az az, hogy a prémium minőségű üzemanyag tankolása mindenkinek csak használhat, így aki aggódik, az tankoljon ilyet, egyrészt a benne lévő adalékanyag miatt, másrészt mert ezeknél megmaradt az alacsonyabb etanolszám.

Persze nem minden kútnál választhatunk alternatív megoldást – erre hívta fel a figyelmünket a már említett olvasónk is –, így aki félti az autóját, annak bizony nemcsak a sokkal – akár 40-50 forinttal – drágább üzemanyagot kell tankolnia autójába, hanem azért esetenként még jó messzire is kell mennie. Arról nem is beszélve, hogy a prémium üzemanyagot nem árusító kutak is számíthatnak a forgalom visszaesésére.

Magyarországon a személygépkocsi-állomány átlagos kora 2007 óta folyamatosan növekszik, 2018-ban már 14,2 év volt, az azonban, hogy az új üzemanyag szempontjából mi számít öregnek, márkája és típusa válogatja, többnyire a 2000 utáni gyártmányok tulajdonosainak nincs miért aggódni, de vannak azért kivételek.

Az európai autógyártók szövetsége, az ACEA listát készített azokról az autókról, amelyeknél nem javasolja a gyártó az E10-es üzemanyagot. Ezt a listát érdemes végignézni, mert jó néhány olyan típus van, ahol évjárattól függetlenül ajánlott ellenőriztetni a kocsi üzemanyagrendszerét.

Egyes vélemények szerint egyáltalán nincs miért aggódni. Mások szerint rövid idő telt el ahhoz, hogy tudjuk, okoz-e károkat az új típusú üzemanyag, ahogyan hallani arról is, hogy ha valaki hetekig-hónapokig nem használja a kocsiját, az számíthat rá, hogy a tankban a magas etanoltartalom miatt összekocsonyásodik az üzemanyag.