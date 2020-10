Árvácskákat loptak, kitörték az ablakokat Körmenden

Nyolc-tízezer tő őszi árvácskát ültettek el a Körmendi Városgondnokság munkatársai az elmúlt időszakban a város több pontján.

Sövegjártó Zoltán, a városgondnokság vezetője elmondta, javarészt a Szabadság tér, az Országzászló, a Kossuth-szobor és a Rákóczi utcai butiksor előtti ágyásba kerültek a növények, hogy még kora tavasszal is színes virágszőnyegben pompázhasson a város. Szomorúan beszélt azonban arról is, hogy a munkájukat nem mindenki tartotta tiszteletben. A Kossuth és a Deák Ferenc utca közötti szakaszon elég sok árvácska eltűnt.

Valaki kiásta a friss ültetést, és még arra is figyelt, hogy elegyengesse maga után a területet, mintha a növények nem is lettek volna ott. Ez most már rendszeresen visszatérő probléma – mutatott rá Sövegjártó Zoltán. Bár legtöbbször valószínűleg az éjszakai órákban történnek a lopások, ha valaki ilyesmit lát, értesítse a városgondokságot, az önkormányzatot vagy a rendőrséget. – Vigyázzunk Körmendre, védjük meg közösen a természeti értékeinket – kérte.

Fotó: Szendi Péter / Vas Népe

A városban a napokban más rongálás is történt: a Batthyány-kastély északi kapujánál nyolc ablakot ismeretlenek betörtek. Mindkét ügyben kérték a rendőrség segítségét, hogy az elkövetőket minél előbb megtalálhassák. A városvezetés már korábban összefogást és a lakosság segítségét kérte a rongálások megelőzése és visszaszorítása érdekében. Előrevetítették, hogy megvizsgálják annak a lehetőségét, hogy a mostaninál sokkal szigorúbb pénzbüntetési tételeket szabhassanak ki azokra, akik semmibe veszik a körmendi emberek közös természeti és épített értékeit, és folyamatosan pusztítják azokat.