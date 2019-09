Árvízvédelem és speciális mentés Vépen – Területi mentőcsoportok 4. megyei versenye

A Vas megyében alakult területi mentőcsoportok rendszerben tartó gyakorlata és sorban a 4. megyei szakmai versenye zajlott szombaton az AM DASzK vépi mezőgazdasági középiskolájában. Hét csoport, összesen 105-en mérték össze tudásukat. Az Őrség-Goricko-Raab Mentőcsoport végzett az élen. A mezőny megfelelően teljesített.

Hét önkéntes mentőcsoport vett részt a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által szervezett gyakorlaton, melynek megnyitóján Seper András igazgatóhelyettes arról beszélt, hogy a lakosságot érintő természeti katasztrófák, extrém időjárási helyzetek esetén Vas megyében nemcsak a hivatásos, hanem az önkéntes, mentésbe bevonható járási mentőcsoportok beavatkozására is szükség lehet.

A hét versenyállomáson – kárhelyszínen – a csapatok sérültet mentettek alpintechnikával, csapadékvíz hatására romossá vált épületet kellett megtámasztaniuk, ideiglenes védművet, nyúlgátat építettek, védekezési anyagot szállítottak vízen, extrém mennyiségű lehullott csapadékvizet szivattyúztak, és azt is gyakorolták – időre –, hogyan lehet elhagyni egy akadályokkal nehezített, romos területet.

Ezen túl még katasztrófavédelemmel kapcsolatos elméleti tesztet is kitöltöttek, és szükség volt elsősegélynyújtás-ismereteikre is. A feladatok végrehajtását az igazgatóság állományának tagjai, alkalmi versenybírók figyelték.

Az eredmények összesítése alapján az első helyen az Őrség-Goričko-Raab Mentőcsoport végzett. Egy évig övék a vándorserleg, és ők képviselik a megyét október 4–5-én Salgótarjánban az Önkéntes mentőcsoportok országos szakmai vetélkedőjén. A kitűzött célok megvalósítását, a csapatok eredményét Seper András megfeleltre értékelte.

Poór Balázs tűzoltó alezredes, megyei polgári védelmi főfelügyelő a verseny kapcsán elmondta: a hivatásos kollégák segítségével és az önkéntes parancsnokok irányításával készült a megmérettetésre minden csapat. Előre megkapták a lehetséges versenyszámokat, és a 15-ből végül hetet kellett teljesíteniük a helyszínen, mindegyik feladatot a megfelelő szakmai protokoll szerint.

– A verseny összekovácsolja a mentőcsoportokat, melynek tagjai egytől egyig önkéntesek, akik a saját hivatásuk és életük mellett vállalják, hogy ha szükség van rájuk, mennek és segítenek a védekezési, mentési munkákban. A csoportok jellemzően önkéntes tűzoltó egyesületek, polgárőrök, vöröskeresztes alapszervezetek tagjaiból, speciális képességekkel rendelkező búvárokból, alpinistákból, kutyás keresőkből alakultak. Az ilyen megmérettetéseken, rendszerben tartó gyakorlaton be tudják gyakorolni azokat a szakmai feladatokat, amelyek egy-egy védekezés során szükségesek lehetnek számukra. Az a csoport tud jól teljesíteni, amelyikben megvan a kohézió, amelyik hallgat a vezetőjére, ismeri és begyakorolta a szakmai fogásokat – hallottuk a főfelügyelőtől.