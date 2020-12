Átadták a modern orvosi rendelőt Telekesen

Kívül-belül megújult, professzionális bútorokkal, modern eszközökkel felszerelt orvosi rendelőt adtak át pénteken Telekesen, ahol a Magyar falu programból két tételben elnyert, közel 15 millió forintból valósult meg a beruházás.

Az épület szebb, energiatakarékosabb lett mintegy tízmillió forintból, mellette ötmillió forintot kaptak orvosieszköz-beszerzésre, derült ki Orbán László polgármester beszédéből, aki köszönetet mondott V. Németh Zsolt országgyűlési képviselőnek a közbenjárásért. „Pénzköltésben jók vagyunk” – fogalmazott, hozzátéve, hogy az önkormányzat folyamatosan pályázik, amire lehet. A rendelőt sikerült felújítani úgy, hogy nem okozott fennakadást az ellátásban. A munkát két hónap alatt elvégezték, ehhez képest a villanyóra áthelyezése négy hónapba telt.

V. Németh Zsolt hangsúlyozta: – Látjuk, hogy az egészség mennyire fontos a családok, az ország életében, az orvosi rendelők rendbetételét első helyre kell tenni. A gyógyításhoz szükséges az orvos és a szakszemélyzet tudása, de a gyógyulásba vetett hit és bizalom is. A szép környezet, a rendezett körülmények az ott folyó tevékenységnek is rangjelzői, az orvoslás minősége is megerősítést nyert ezzel a beruházással, és hozzájárul ahhoz, hogy Telekes vitális, élhető falu maradjon.

Kiemelt képünkön: Professzionális körülmények fogadják a helybelieket a felújított épületben. V. Németh Zsolt mondott ünnepi beszédet