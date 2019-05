Átadták az új asztalitenisz-csarnokot Celldömölkön

Mintegy 270 millió forintból valósult meg a város régi álma: új otthont kapott a Celldömölki Városi és Vasutas Sportegyesület (CVSE) asztalitenisz-szakosztálya. A létesítményt pénteken délután avatták fel.

Tavaly januárban tették le ünnepélyesen a Celldömölki Városi és Vasutas Sportegyesület asztalitenisz-csarnokának alapkövét, idén május utolsó napján pedig a felavatására gyűltek össze a meghívottak a létesítményben. Az épület összesen 270 millió forintból készült el, helyet kapott benne egy asztalitenisz-csarnok, öltözők a pingpongozók, a labdarúgók és a játékvezetők számára, szertárt is kialakítottak.

Az eseményen köszöntőt mondott Nátrán Roland. A Magyar Asztalitenisz Szövetség (MASZ) elnöke elmondta: – Az átadó a bő egyesztendős munka betetőzése, méltó otthona a többszörös magyar bajnok celldömölki pingpongcsapatnak. Hozzátette: – Összefogás eredményeként jött létre az épület: Celldömölk önkormányzata, a MASZ, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) együtt nyújtotta a szükséges összeget, továbbá tagjaik, dolgozóik munkája is hozzájárult az épület elkészültéhez.

Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) sportigazgatója úgy fogalmazott: – Celldömölkön nemcsak az élsportot, hanem a városban élőket is kiszolgáló sportlétesítményeket építettek az elmúlt években. Egyben azt kívánta, hogy a csarnokban megrendezendő események olyan élményt adjanak, hogy a résztvevők örömmel látogassanak vissza a városba.

Prof. dr. Gadányi Károly, az MLSZ Vas megyei elnöke arra biztatott, hogy a sportolók hozzanak sok fiatalt és becsüljék meg elődjeiket.

Ágh Péter országgyűlési képviselő elmondta: – Az asztalitenisz több, mint versenysport, közösségformáló erő. Kiemelte: a kormány programjának köszönhetően a megyében is egyre több sportlétesítményt építettek fel, újítottak meg: a most átadott csarnok mellett a két esztendeje elkészített kézilabda- és kosárlabdacsarnokot említette.Fehér László polgármester beszélt az épület létrehozásának terveiről, továbbá arról, hogy a 36 méter hosszú és 18 méter széles létesítményben nemcsak edzhetnek a sportolók, hanem regionális központként működve nagyobb versenyek megrendezésére is alkalmas lesz. Az avatón a 40 éve Phenjanban világbajnokságot nyert pingpongozókat Gergely Gábort, Jónyer Istvánt és Klampár Tibort, valamint Vámossyné Oláh Zsuzsanna 151-szeres magyar válogatott asztaliteniszezőt is köszöntötték.