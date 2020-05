Nem mindenkinek a matek a mumus – Két szombathelyi iskolában is jártunk

Kedden reggel is nagy volt az izgalom az iskolák környékén, a matekérettségivel folytatódott a végzősök vizsgasorozata.

A Bolyai-iskola környékén is ideges fiatalok nyüzsögtek a kezdés előtt fél órával. Kondor Hanna Mária például a matektól tartott a legjobban. Ráadásul az is ijesztő volt, hogy otthon kellett felkészülnie. De úgy érzi, a tanárok segítségével ez sikerült. Neki nehezebb lesz alkalmazkodnia a vírus miatt meghozott szabályokhoz, úgy érzi, szóban mindig jobban teljesít, de idén csak írásban kell számot adni tudásukról.

Kovács Viktória éppen ellenkezően gondolkozik, ő örül, hogy nem kell szóbelizni. Az új szabályok tehát nem zavarják, de a maszk azért igen, nagy megkönnyebbülés, hogy a vizsga idejére lekerülhet. Neki a legnehezebb még hátra van, a vizsgák közül leginkább a biológiától tart.

Gajdán Gergő azt monda, nem érzi, hogy egyedül maradt volna a digitális tanulás időszakában. Sőt, neki jó volt, hogy maga oszthatta be az idejét, a tanároktól minden segítséget megkapott, így a matekérettséginek is magabiztosan állhatott neki. Neki sem ez a vizsga volt a legnehezebb, az emelt szintű történelem miatt sokkal jobban izgul.

Papp Tibor, az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium igazgatója azt mondta, minden szabályhoz tudtak igazodni, így a szokásos teremmennyiség kétszeresében, 15 helyiségben zajlottak a vizsgák. Volt szülő, aki kérte, hogy gyermeke egyedül lehessen valamilyen krónikus betegség miatt. Ezeket a kéréseket is figyelembe tudták venni. De a vizsgákon a felügyelő tanáron kívül amúgy is maximum hatan voltak egy teremben. 84-en írtak az intézményben matematikavizsgát.

Sági József, a Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium igazgatója is arról számolt be, hogy gördülékenyen megy a szervezés a különleges helyzetben is. A diákok is könnyen veszik az akadályokat, kedden náluk 90 fő érettségizett.

Király Bernadettet és Bodáné Szendrő Mónikát, az iskola tanárait a vizsga feladatairól kérdeztük, mindketten úgy látták: átlagos nehézségű, korrekt érettségi feladatsort kaptak az idei évben a tanulók. Másfél óra alatt jutottak végig rajta, ez fele a diákok rendelkezésére álló időkeretnek. A feladatok megoldásait ITT nézheti meg.

Megbukni nagyon nehéz – nem számítanak az idén a szokásosnál több egyesre –, de az ötös megszerzéséhez már komoly tudásra van szükség. Nem lehetetlen a 100 százalékot sem elérni, de ahhoz már tényleg figyelni és tanulni kellett négy éven át. Az átlagosnál picit több volt a szöveges feladat, a figyelmetlenség is sok hibához vezethet. Az érettségin egyébként életszerű, valóságközeli problémákkal találkoztak a diákok.

Az érettségik szerdán a történelemfeladatokkal folytatódnak.