Átmeneti hiány volt az FFP2-es maszkból Vas megyében

A járványügyi szigorítások bevezetését követően csütörtökön megrohamozták a vásárlók a gyógyszertárakat. Több helyen átmenetileg Vas megyében is hiány alakult ki a nagyobb biztonságot nyújtó, FFP2-es maszkokból.

Bár arról egyelőre nem volt szó a hivatalos tájékoztatásokban, hogy a használatát kötelezővé tennék, sokan gondolták úgy, hogy beszereznek párat az FFP2-es típusú (azaz KN 95-ös), az apróbb részecskéket szűrő, professzionális maszkokból. Szombathelyen, a Szent Rókus Gyógyszertárban például olyan roham indult, hogy fél óra alatt elfogyott az egész készlet. Dr. Binó Györgyné gyógyszerész elmondta, hogy a nagykertől nem is tudtak beszerezni utánpótlást. Gyártó után kellett nézni, ami végül sikerült is, csakhogy ott kevésbé kedvező áron kínálták a maszkot. Ezért felhívja a figyelmet: a maszkok beszerzési árában elég nagy a szórás, így ha esetleg azt tapasztalja a vásárló, hogy néhány helyen magasabb áron tudja megvenni a terméket, az nem a gyógyszertár hibája, csak a magasabb nagykereskedelmi ár tükröződése. Azt is kilátásba helyezte, hogy a további hiányok elkerülése végett lehetséges, hogy korlátozni fogják az egy személy által vásárolható mennyiséget.

Vépen a Salvator Gyógyszertárat is megrohamozták csütörtökön ez emberek, abban a hiszemben, hogy nálunk is kötelező lehet az FFP2-es maszk viselése. Mivel a drágább védőeszközből itt nem tartottak nagyobb készletet, az el is fogyott azonnal. Dr. Németh Ákos gyógyszertárvezető azonnal lépett, de az eszközből már rendelni sem lehetett. Szerencsére pénteken még megérkezett egy korábban megrendelt szállítmány, amiből még ki tudták szolgálni a vásárlókat, legközelebb azonban csak a jövő hét közepén érkezik újabb készlet az apróbb részecskéket jobban szűrő maszkból.

Nem mindenhol volt tegnap ilyen rossz a helyzet. A Panacea Gyógyszertár vezető gyógyszerésze, dr. Kernya Tibor is találkozott a felvásárlási lázzal, de szerencsére náluk volt lehetőség rendelésre. Azt is elmondta, ők egy mosható változatot is forgalmaznak az FFP2-es maszkból, aminek az ára természetesen magasabb, mint az egyszer használatosé. Szentgotthárdon, a Szent István Gyógyszertárban csak fél napig volt hiány, mert a hirtelen felvásárlás után hamar megérkezett a korábbi rendelés. Bár nem tömegtermékről van szó, dr. Haragh László vezető gyógyszerész szerint a határ közelsége, az Ausztriába járó ingázók miatt ők jobban fel voltak készülve és továbbra is biztosítani tudják a maszkból az igényeknek megfelelő mennyiséget.