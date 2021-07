Átutaztunk és megnéztük, hogyan működnek a lazítások Ausztriában

A határon nemcsak befelé, de kifelé is lazaság van. Jó néhány dolog megváltozott tegnap óta Ausztriában, kíváncsiak voltunk, mennyire.

A szabályok szerint az alacsony járványügyi kockázatú országokból érkezőknek, mint amilyen Magyarország is, hitelt érdemlően igazolniuk kell, hogy az elmúlt tíz napban kizárólag itt tartózkodtak. Ha ez a bizonyíték nem áll rendelkezésre, 24 órán belül Covid19-tesztet kell végezni. A gyakorlatban ez másképp van. Csütörtökön délelőtt Bucsunál léptünk ki az országból, ahol az osztrák határőr megelégedett a kocsiból megmutatott igazolásokkal.

A határőr sem azt nem kérdezte meg, hová tartunk és milyen céllal, sem iratainkat nem ellenőrizte komolyabban, azt pedig pláne nem kellett igazolnunk, hogy merre jártunk az elmúlt tíz napban. Még arra is ügyelt, hogy magyarul kívánjon nekünk jó utat. Egyébként nem csaltunk, egyikünk oltottsága, másikunk a betegségen történt átesettsége jogán teljesen szabályosan léphette át a határt, tíz napja az országot sem hagytuk el. Oberwartba igyekeztünk, de útba ejtettük Rohoncot is. A járókelők közül maszkot már csak azokon látni, akik magukon felejtették a boltból kijövet, a kávézók teraszain üldögélők pedig egyáltalán nem maszkoztak.

Tegnap óta nincs többé Ausztriában záróra-korlátozás sem: a szórakozóhelyek 75 százalékos kihasználtsággal ugyan, de újra kinyithatnak, a boltokban megszűnt a négyzetméter-korlátozás, vagyis a korábban jellemző sorban állásnak is búcsút inthetünk. A jól ismert „3-G szabály“, azaz a vakcinázás, a tesztelés vagy a gyógyulás igazolása továbbra is érvényben marad a vendéglátóiparban, a fodrásznál, a kozmetikusnál, a szálláshelyeken, vagy a szabadidős és kulturális létesítményekben (kivéve a múzeumokat, könyvtárakat és levéltárakat).

És elvileg megmaradt az elérhetőségi adatok gyűjtése is azoktól, akik 15 percnél tovább tartózkodnak a vendéglátóhelyeken vagy a szállodában, ám ez már korábban is meglehetősen esetlegesen működött. Saját tapasztalat, hogy két hete egy szabadtéri teraszon egyedül engem, külföldit kértek meg, adjam meg adataimat. Megadtam, azóta sem hívtak, nem robbantottam be járványgócot. Ahol a jelenlét védettségi igazoláshoz kötött, nincsen szükség maszkra (az egészségügyi intézmények kivételek), ahol nem kérnek védettségit, ott továbbra is szükséges a maszk, igaz, már nem kell FFP2-es, megteszi egy általunk varrt macskás is.

Ez aztán érdekes szituációkat szül, hiszen míg az oberwarti bevásárlóközpont folyosójára maszkban bárki beléphet, az ott (a folyosóval egy légtérben) található kávézók, fagyizók csak védettségivel látogathatók, cserébe nem kell eltakarnunk a szánkat és az orrunkat.

A szombathelyi Petz Hajnalka tavaly október óta dolgozik az egyik kávézóban. November és április között nem voltak nyitva, most teljes üzemben működnek, igaz, nagy hajtás még nincs. Sokan a néha valóban bonyolultnak tűnő szabályozás miatt inkább nem látogatják a vendéglátóhelyeket, a magyar vendégek sem tértek még vissza igazán. Akárhogyan is van, az álmos kisváros benyomását a bevásárlóközpont parkolójában már délelőtt sem lehetett érezni, de zsúfoltság azért valóban nem volt. Visszafelé a határon aztán már semmi nem volt. Egy hete már, hogy nincs ellenőrzés befelé, de két hete is megelégedtek a személyi igazolvány felmutatásával, védettségit már akkor sem kértek.