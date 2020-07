Augusztus 1-jétől újra járnak a vonatok az Őrségben

Mint arról beszámoltunk, a MÁV – az utasforgalom járványhelyzetben tapasztalt visszaesése miatt – június 6-ától több vasútvonalon ideiglenes járványügyi menetrendet vezetett be. A változás a Zalaegerszeg–Hodos közötti vonalat is érintette, így az Őrségben is vonatpótló buszok járnak a vonatok helyett.

Tíz őrségi polgármester levélben kérte Palkovics László innovációs és technológiai minisztert, hogy gondolja át és vizsgálja felül a döntést. A térség országgyűlési képviselője, V. Németh Zsolt pedig dr. Mosóczi Lászlóhoz, az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkárához fordult az ügyben. V. Németh Zsolt hétfőn arról tájékoztatta lapunkat, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkárságáról kapott információk szerint a Zalaegerszeg-Bajánsenye-Hodos vasútvonalon augusztus 1-jétől felfüggesztik a járványügyi menetrendet, és a régi rend szerint járnak a vonatok. Előzmény: Szombattól nem járnak a vonatok az Őrségben – A térség polgármesterei a miniszterhez fordultak