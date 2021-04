Ausztráliából jelenti a Czár-család: a járványhelyzet megszűnt, az oltakozás azonban lassan zajlik

A szigetországban szinte csak Pfizer és Astra Zeneca érhető el, de nem sietik el az oltást. Múlt kedden például csupán 1500 vakcinát adtak be, és még mindig csak a frontvonalban dolgozókat oltják.

A szombathelyi Czár László 5 éve költözött ki családjával Ausztráliába, ahol az utóbbi években sok mindent megéltek. Tavaly év elején a bozót- és erdőtüzek pusztítottak, aztán ott is felütötte fejét a koronavírus, amit globális szinten a lehető leggyorsabban sikerült leküzdeniük. – Éppen egy évvel ezelőtt jött az első lezárási időszak, mindenki home office-ba vonult, aki csak tehette, bezártak a plázák, boltok, éttermek – mesélte lapunknak a családfő. Czár László elmondása szerint csak az élelmiszerboltok, benzinkutak, gyógyszertárak maradtak nyitva. Ez körülbelül 1-1,5 hónapig tartott.

– Megszüntették a fesztiválokat, rendezvényeket, mindent, amit csak lehetett, templomok, temetések, esküvők – minden leállt és roham tempóban elkezdték izolálni azokat, akik a vírus jegyeit hordozták. Viszont egy fontos lépés, amivel a mai napig egyetértek: az iskolákat, óvodákat nem zárták be, hanem ingyenessé tették, így ez idő alatt azok is tudtak dolgozni, akiknek otthon kellett maradniuk, vagy a másik véglet, hogy elveszítették az állásukat.

Az ausztrálok tesztelési pontokat hoztak létre, aki csak tehette, ment tesztre, ami teljesen ingyenes volt, Laci például kétszer vette igénybe, 6 órán belül SMS-ben kapta meg az értesítést, addig otthon kellett várakoznia. A Czár-család lakókörnyezetében, Dél-Ausztráliában soha nem tették kötelezővé a maszkhasználatot, de erősen ajánlott volt a kezdeti időszakban. Amikor újranyithattak a szolgáltatók, nekik kötelezően hordaniuk kellett a maszkot egy ideig. A boltokban azonnal kézfertőtlenítő pontokat alakítottak ki, kötelező volt a másfél méter távolság és a létszámkorlát, amit Magyarországon is nemrégiben bevezettek.

– Egy másik lényeges pont, amivel sokan nem értettek egyet, a QR kódos beléptető applikácó használata. Ezt kötelező használni minden boltban, vagy felírni a nevünket, hogy melyik boltba, mikor lépünk be a mai napig. Rengetegen mondták, hogy ez a privát szféránk és szabadságunk megsértése, de amikor négy hónapja kialakult egy fertőzési pont, azonnal 50 ezer embert helyeztek karanténba és három nap alatt felderítették az egész kapcsolati rendszert éppen ennek a kontakt kutatási rendszernek köszönhetően.

Az ausztrál intézkedések másik kardinális pontja az utazást érintette, amit a tengerentúlra teljesen leállítottak a turisták számára, még állampolgároknak is nagyon erős indokkal engedik a kiutazást. Amikor pedig valakinek hosszas várakozás után sikerül visszajönnie, két hét hotelkaranténba kell vonulnia saját költségen.

– Sokan mondják az ausztrálokra, hogy egyszerű emberek, meg fejjel lefelé szemlélik a világot, de megállítottak egy olyan járványt, amely romba döntötte a fél európai és amerikai egészségügyet – hangsúlyozta Czár László hozzátéve: Melbourneben kereken 112 napig volt olyan lezárás, hogy csak boltba lehetett menni és nem lehetett elhagyni a lakóhelyet 5 km-es körzeten kívül. 112 nap alatt a napi 700-as megbetegedést nullára csökkentették. Majd azóta minden a megszokott rendben zajlik.

Czáréknak a szívük szakadt meg, látva a magyar és európai számokat. Hogy mi lehetett az ausztrál siker kulcsa? Laci szerint a fegyelmezettség, szabálykövetés, bizalom a vezetőben, és az „együtt sikerülni fog” felfogás. – Fura látni, hogy teret kapnak a vírusszkeptikusok Magyarországon. Fogom a fejem, látva azt, ami a közösségi médiában zajlik és nem tesznek ellene semmit, hiszen szólásszabadság van. Hiszek a szólásszabadságban, de ez nem jelenti azt, hogy hülyének is kell lenni. Tanult, többdiplomás ismerőseim is osztanak meg olyan tartalmakat, amelyek olyan szinten visszavetik a virológusokba és immunológiába vetett hitet, hogy rengeteg ideig tart azt visszaszerezni. Tehát nem volt butaság azt mondani, hogy a normális életünk majd 3 év múlva kezd hasonlítani arra, amilyen volt.

Laci arról is beszélt, hogy sajnos Ausztrália sem mentes a vírusszkeptikusoktól, és oltásellenesektől. Sőt, tüntetést is rendeztek, amit a rendőrség biztosított. Sokakon maszk is volt… De érthető módon nem feltétlenül van szükség vakcinára mindaddig, amíg a határok zárva vannak, hiszen országon belül teljesen megszűnt a fertőzöttség. Viszont, amint megnyílnak a határok, szükség lesz a vakcinára. A szigetországban szinte csak Pfizer és Astra Zeneca érhető el, de nem sietik el az oltást. Múlt hét keddjén például mindössze 1500 vakcinát adtak be, és még mindig csak a frontvonalban dolgozókat oltják.

– Amikor egy éve azt mondták, hogy 2022-ben állhat helyre az utazás arra a szintre, ami korábban volt, nem hittem el. Kedden egy újabb évszám látott napvilágot, 2024. A kormány azt jósolja, hogy 3 év múlva állhat helyre a tengerentúlra történő utazás. Ha így lesz, nagyon szomorú leszek. Az elsők között oltatnám magam, ha ez kell ahhoz, hogy utazni tudjunk, és láthassam a családomat végre, de egyelőre erről szó sincs még. A kormány nem sietteti az utaztatásokat. Hihetetlen kampány indult arra, hogy nyaraljunk, utazzunk Ausztrálián belül, vagy csak Új-Zélandra. A kormány 100 dolláros vouchereket osztogat, amit helyi hoteleknél, éttermeknél lehet beváltani. Itt a kínai és orosz vakcina fel sem merült.

A koronavírus-járvány leküzdését követően idén március végén nagyon komoly árvizek sújtották Ausztrália keleti részét, majd most a napokban pedig ciklon pusztított. Czár László elmondása szerint ez inkább Queensland-ben okozott komoly helyzetet. De akárcsak tavaly az erdőtüzek idején, most is összefogtak az emberek, azonnal indultak a mentőalakulatok menteni a menthetőt.

– Láttam egy vicces videót, hogy valakinek elvitte a házát a víz, de talált a víz tetején egy dobozos sört. Felpattintotta, megitta, majd kiposztolta. Tipikus aussie. Még a legrosszabb helyzetben is a jót látja meg és megpróbál nevetni egyet, majd azt mondja: No worries! – azaz Semmi gond!

Kiemelt képen: Melbourne-i utcakép – az ausztrálok lassan visszakapják régi életüket

