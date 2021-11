Ausztria hétfőtől ismét szigorítja a beutazási szabályokat

Hétfőtől a belépésre a 2,5 G szabály vonatkozik, ami azt jelenti, hogy a beutazáshoz oltottnak, gyógyultnak vagy érvényes PCR-teszttel rendelkezőnek kell lenni. Az ingázók számára vannak kisebb könnyítések.

A romló ausztriai koronavírus-helyzet most már a határforgalmat is érinti. Hétfőtől kezdve a belépés csak 2,5 G bizonyítvánnyal lehetséges. Ez azt jelenti, hogy a határátlépésnél ellenőrzik a tanúsítványokat az oltottságról, arról, hogy valaki átesett a betegségen illetve, hogy érvényes PCR-teszttel rendelkezik, ami mostantól mindenkire érvényesen nem lehet 72 óránál régebbi – tájékoztat a magyarok.orf.at.

Kivételek az ingázók

Hétfőtől továbbra is a 3G szabály érvényes a határátlépésnél azok számára, akik ingázóként munkába, vagy iskolába lépik át Ausztria határátkelőit. Ez azt jelenti, hogy ők továbbra is beutazhatnak az országba antigénteszttel, de az érvényesség 48 óráról 24 órára rövidült. A PCR-teszt érvényességi ideje is lerövidült az ingázók esetében is: a korábban kiváltságos 7 napos időtartamot 72 órára korlátozták. Ami az oltási státusz igazolását illeti, továbbra is csak azokat az oltóanyagokkal való oltást ismerik el a belépéskor, amelyek Ausztria szerte engedélyezettek, az orosz Szputnyik vakcina továbbra sem tartozik közéjük. Az oltási bizonyítvány érvényességi ideje 9 hónapra rövidült.

Ha valaki antigén teszttel kíván beutazni, akkor ezzel viszont újra szükségessé válik az ingázói státusz igazolása. Ingázásnak számít a munkába járás mellett az iskola-, felsőoktatás-látogatás, de a családi okokból illetve az élettárs meglátogatása is. Iskolásoknak a Ninja-Pass beutazáshoz is használható. Az antitest-tesztigazolások viszont beutazáshoz sem használhatók már jövő hétfőtől.