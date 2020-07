Ausztriában ismét helyi korlátozások léptek életbe

Az elmúlt egy hét alatt közel 50%-kal nőtt az aktív koronavírus-fertőzöttek száma Ausztriában. A járványügyi helyzet romlása nyomán Alsó- és Felső-Ausztriában is iskolákat zártak be. Az egészségügyi miniszter szerint nincs szó országos trendről, de az ajánlott védőintézkedéseket szigorúan be kell tartani.

A járványügyi helyzet Felső-Ausztriában a legaggasztóbb. A tartományban csak kedden 58 új fertőzöttet regisztráltak 24-et közülük Linzben. A járványügyi góc kialakulása egy linzi szabadegyházhoz köthető. A túlnyomórészt román hívek alkotta közösségből 100-an vannak karanténban. A járványügyi góc négy óvodát és négy iskolát is érint, a tartomány vezetése ezért szerdán úgy döntött: péntektől bezárja az összes iskolát, óvodát és bölcsődét Linzben, Welsben, valamint a két várost körülvevő, összesen három járásban. Július 1-re 677-re emelkedett az aktív koronavírius-fertőzöttek száma Ausztriában. Egy hete még 454 betegről tudtak a hatóságok. Burgenlandban 10, Bécsben 271 betegről tudni. A hét elején az alsó-ausztriai Tullnban is bezártak már egy sportiskolát, ott az egyik tanár vírustesztje lett pozitív, az iskolai dolgozók és a tanulók jelentős része karanténban van. Újabb gócpont Grácban Július 1-jén Grácban is azonosítottak egy újabb gócot: itt egy építőipari cégnél terjedt el a fertőzés: a 40 tesztelt dolgozó közül 10 pozitív eredmény született, további 60 munkás eredményére pedig még várnak az egészségügyi hatóságok. Véletlen kontaktok után kutatnak Tirolban Nyilvános felhívásban keres kontaktokat a tiroli járványügyi hatóság. Szerdára virradóra az innsbrucki kórházban pozitív vírusteszt készült egy tünetmentes nőről, aki elővigyázatosságból tért be a kórházba. Bár bevallása szerint mindenütt betartotta a járványügyi előírásokat, a hatóságok közzétették, hol fordult meg hétfőn és kedden, és arra kérnek mindenkit, jelentkezzen, ha a kiadott időpontokban egy helyen lehetett a fertőzött nővel.