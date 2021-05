Ausztriában napokon belül indítják a gyerekeknek szervezett iskolai koronavírus-teszteket

Ausztriában május 17-étől a heti három alkalommal elvégzett iskolai koronavírusteszt lesz érvényes a gyerekeknek az iskolán kívüli programokra is, így ennek felmutatásával mehetnek uszodába, folytathatnak sporttevékenységet egyesületekben, vagy akár étterembe, illetve cukrászdába is – jelentette be szerdán Heinz Fassmann oktatási miniszter Bécsben.

Ezt ne hagyja ki! Karácsonynak diplomája se lehetne a mai szabályok szerint A járványügyi mutatók javulásának köszönhetően jövő hétfőn Ausztria-szerte visszaállnak az iskolák a jelenléti, teljes létszámú oktatásra. Ezt egyrészt a tanárok túlnyomó többségének átoltottsága, másrészt a diákok rendszeres szűrése teszi lehetővé. Mivel az iskolákban a már korábban bevezetett, a koronavírus szűrésére használt antigén gyorsteszt 48 óráig érvényes, az oktatási tárca az adott napi negatív eredményekről kapott igazolásokat teszi átláthatóbbá és egyszerűbbé az új rendelkezéssel, egyúttal kiterjeszti az érvényességüket az iskolán kívüli programokra is. Ezentúl a gyerekek hétfőn, szerdán és pénteken egy pontgyűjtő füzetecskébe ragaszthatják be matrica formájában a negatív teszteredményt, amely az élet más területein is belépőül szolgál majd számukra. Azok a diákok, akik valamilyen okból megtagadják a tesztelést, nem vehetnek részt a jelenléti oktatásban, számukra a rendelkezés szerint továbbra is a távoktatás, az otthoni tanulás marad az egyetlen megoldás. Ezen tanulók az össztanulói létszám mintegy 0,9 százalékát teszik ki Ausztriában. A korábbi tapasztalatok alapján a tanulók és a tanárok körében végzett rendszeres teszteléssel sikerült megakadályozni, hogy az iskolák koronavírus-gócpontokká váljanak. A tárca szándéka, hogy ez így is maradjon a tanév végéig. A miniszter hangsúlyozta, hogy vizsgálják a lehetőségét, miként lehetne a még biztosabb PCR-teszttel széleskörűen szűrni a gyerekeket, de addig is, míg az antigén gyorstesztet használják, ezek kiértékelésébe a bécsi orvostudományi egyetemet vonják be.

