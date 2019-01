Ausztriában rengeteg hó esett viszonylag rövid idő alatt

További havazásra számítanak a meteorológusok Ausztria területén, pedig így is számos hegyen alakult ki lavinaveszély az elmúlt napokban hullott hatalmas mennyiségű hó miatt.

Kijutott bőven Ausztriának is a téli csapadékból – Németország és Lengyelország déli részéhez hasonlóan rövid időn belül rengeteg hó esett, az Alpok nyugati tájait 50 cm vastag friss hótakaró borította be. Altaussee­nál és Kaunertalnál 50 centi, Dachsteinnél 60 centiméter friss hó esett az elmúlt napokban, mindhárom helyszínen bezárták sípályákat: ezeken a terepeken egyébként a hóvastagság megközelíti a négy métert: 350–390 centi közötti hóréteget jelez a síelők.hu térképe.

A hómennyiséggel együtt a lavinaveszély is megérkezett: a többi között tiroli, vorarlbergi és alsó-ausztriai hegyvonulatokon az ötfokozatú skálán négyes szintű veszélyhelyzetet jelentettek. Valamivel jobb a helyzet a vasi kirándulók, síelők körében is népszerű Schneeberg, valamint a Semmering környékén, ezeken a terepeken hármas szintű a lavinaveszély. A hatóságok és a sípályák üzemeltetői felszólították a környéken tartózkodókat, hogy csak a kijelölt pályákat használják: a letérés életet követelhet. És követelt is: síelők és egy snowboardos is a hótömeg alá került – az életüket már nem tudták megmenteni a kiérkező mentőalakulatok.

Eltűnteket is keresnek: sífutóknak veszett nyoma a hétvégén, valószínűleg őket is lavina sodorta el. A mentőcsapatok eltűnt emberek után kutatnak az érintett területeken. Településeket zárt el a hó, síparadicsomok szállodáiban rekedtek emberek: Steiermarkban több települést nem lehet közúton megközelíteni, Salzburg tartományban is kellett utakat lezárni, vasárnap például egy vonat útját állta egy sínekre zuhant fa, a szerelvény a műszaki mentést követően, ötórás késéssel folytathatta útját. Salzburgban körülbelül tizenkétezren rekedtek a hegyi szállásukon, köztük magyarok is.

Beszámolóik szerint az elzárt településeken lévő szállodákból, biztonsági okokból a falvakon belülre sem engedték az embereket. Az egyelőre bizonytalan, hogy mikor térhetnek haza a turisták, mivel újabb csapadék érkezésétől tartanak Ausztriában. A jelenleg nyitva tartó síkomplexumok közül a legnagyobb havat a Tauplizon mérték, ott 30 centiméter vastagságú friss havat regisztráltak tegnapelőtt, ezzel együtt 340 cm-re hízott a hó a hegyen. Kedvelt síparadicsom Kaprun is: működnek pályák a 315 cm-es hótakaróval borított terepen: a hétvégén ott 60 cm hó esett.

Népszerű Obertauern is: 230 cm-es hóvastagságot mértek a hegyen, és mindössze 10 centiméternyi hó esett tegnapelőtt. Nemcsak Ausztriában, Bajor­országban is gondokat okoz a rengeteg hó: Berchtesgadennél lavina sodort el fiatal nőt, Bad Tölznél az úton megcsúszott autók karamboloztak, tt egy 19 esztendős fiatalember veszítette életét. A távirati iroda jelentése szerint szombaton járatokat kellett törölni a havazás miatt: a müncheni repülőtéren 130 repülőt nem engedtek felszállni – vasárnapra azonban visszaállt a rend a légi közlekedésben.

Lengyelországban Sziléziában, Kis-Lengyelországban és a Kárpátaljai Vajdaságban havazott intenzíven, az országban érvényes háromfokozatú skála legalacsonyabb szintű riasztását vezették be. Lavinaveszélytől sem mentes a lengyel hegyvidék: a Tátrában négyes riasztást adták ki hétvégén. Az ottani mentők arra kérték a hegyekbe indulókat, hogy halasszák el a túrákat, még a legkönnyebb útvonalakon se vágjanak neki a hegyeknek.

