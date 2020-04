Ausztriában szigorították a boltok, enyhítették az ingázás szabályait

Szigorítások léptek életbe az elmúlt napokban Ausztriában: a boltokba például már csak arcvédő maszkban lehet bemenni. Jó hírről is értesültek a magyar munkavállalók: a határ közelében élő ingázók mentesülnek a hatósági karantén alól.

Mentesítik a munkájuk miatt Burgenland és Magyarország között ingázó magyarokat a kéthetes kötelező hatósági karantén alól – erről írt a burgenlandi régiós hírportál, a BVZ. A beszámoló szerint akik a határ mentén, ötven kilométeres sávon belül élnek és dolgoznak, nem kell a Magyarországra érkezést követően 14 napos karanténba vonulniuk, idézte a honlap Hans Peter Doskozilt, a tartomány vezetőjét, aki azt nyilatkozta még a portálnak, hogy erről hivatalos értesítést is kaptak az illetékes hatóságoktól. A rendelet alól kivételt képeznek azok, akiknél koronavírus-fertőzés gyanúja vetődik fel.

Arról már a Kisalföld.hu számolt be, hogy bizonytalanság uralkodik az Ausztriába ingázó magyar munkavállalóknál: van, akinek megszűnt a munkahelye, mások kényszerszabadságon vannak, de olyanok is akadnak, akik a biztonsági előírások betartásával tovább dolgozhatnak – írták.

Tájékoztattak arról is, hogy a soproni és környékbeli munkásszállók fokozatosan ürülnek ki, ez mutatja azt is, hogy Ausztriában is több munkahelyen leállt a termelés, üzletek, vendéglátóhelyek zártak be. Akinek megmaradt az ottani munkája, kijárhat dolgozni, az orvosoknak, ápolóknak ingyenes szállást is biztosítanak. A határátkelőknél jelentősen csökkent a forgalom, az ellen­őrzések dacára többnyire folyamatosan halad a kocsisor. A határőrök az ingázók okmányai mellett a munkáltatói igazolásukat is elkérik – tette hozzá a portál.

Kiemelték: azok a magyar munkavállalók, akiket a járvány idején elbocsátottak munkahelyükről és rendelkeznek nyugati szomszédunknál bejelentett lakcímmel, az osztrák hatóságoktól igényelhetik a munkanélküli-ellátást. Ha nincs bejelentett kinti lakcímük, akkor itt, Magyarországon, a lakóhely szerinti illetékes hivatal foglalkoztatási osztályán kell intézni az álláskeresőként való nyilvántartásba vételt, vagy az ügyfélkapun.

Sebastian Kurz osztrák kancellár a napokban beszélt arról, hogy még nem múlt el a koronavírus gyors terjedésének veszélye, ezért további szigorításokra van szükség Ausztriában – számolt be a tájékoztatóról a távirati iroda. A közlés szerint a kancellár elmondta, hogy a veszélyeztetett csoportok, azaz az idősek és az alapbetegségekben szenvedők fokozott védelmet kapnak. A korábbinál szigorúbban ellen­őrzik majd a korlátozások betartását a hatóságok, az üzletekben pedig kötelezővé teszik a védőmaszkok használatát: a védőfelszerelést a bejáratnál osztják a vásárlóknak.

Az osztrák állami közszolgálati műsorszolgáltató pedig arról írt, hogy tegnap reggel 8 óráig összesen 52 344 koronavírus-tesztet végeztek Ausztriában, erről az osztrák Egészségügyi Minisztérium tájékoztatott. Bécsben egy nap alatt kétszázzal nőtt a koronavírusos megbetegedések száma: míg a hétfői adatok szerint 1128 regisztrált fertőzött volt a fővárosban, tegnap már 1327 megbetegedésről számoltak be a hatóságok. Jó hír is akadt azonban: a hétfőn jegyzett 38 ember száma, akik a koronavírussal fertőzöttek közül meggyógyultak, keddre 49-re emelkedett.

