Ausztriában újra kinyitottak a kisebb boltok

Mérséklődő tendenciát mutat egy ideje a koronavírussal megfertőzött betegek száma Ausztriában, ezért az osztrák kormány húsvét után enyhíteni kezdett a rendkívüli helyzet miatt bevezetett szabályozásokon.

Folyamatosan csökken az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma Ausztriában – írják az újságok az osztrák egészségügyi minisztériumi adatokra hivatkozva. Jelenleg hatezer körülire tehető a nyilvántartott fertőzöttek száma a nyugati szomszédunknál. A tartományokat összevetve Tirolban, Alsó- és Felső-Ausztriában a legmagasabb a megbetegedettek száma, a legkevesebb fertőzöttet (270) pedig Burgenlandban regisztrálták.

A távirati iroda tájékoztatása alapján a húsvéti ünnepekkor – rendőrségi információk szerint – jelentősen csökkent, de jelenleg is magas a kijárási korlátozásokat megsértők elleni feljelentések száma. Míg április első hétvégéjén 2300, addig húsvétkor szombaton és vasárnap 1500 esetben tettek feljelentést – írták.

Tegnap elkezdődött a koronavírus-járvány második fázisa Ausztriában, ezért újabb intézkedéseket vezettek be, továbbá módosítottak vagy enyhítettek a korábban érvényben lévőkön. A kedden közzétett szabályozások szerint kinyithatnak a legfeljebb 400 négyzetméter alapterületű üzletek építőipari és kertészeti áruházakban, mint például az építőanyag-, vas- és faipari kereskedések, valamint az autóipari műhelyek és autómosók. Az üzletekben maszkot kell viselni továbbra is, a boltok a korábban megszokottól eltérő nyitvatartási időben, 7.40 és 19 óra között fogadják a vásárlókat. Az emberek közötti távolságtartás is érvényben maradt, legalább egy méterben határozták meg.

A bevásárlóközpontok, éttermek, hotelek és fodrászatok továbbra is zárva tartanak – a tervek szerint ezek legkorábban májusban nyithatnak ki újra.

Arról a cyberpress.hu számolt be, hogy az osztrák kormány döntése értelmében április 14-étől mintegy 14 300 boltban lehet ismét vásárolni, természetesen csak a szigorú előírások betartása mellett. A maszkviselésen és a távolságtartáson túl az üzletekben egy légtérben lévő vásárlók számát is megszabták: 20 négyzetméterenként egy ember léphet be a helyiségekbe – írták. Sajtóinformációra hivatkozva hozzátették: több nagyobb üzletlánc is megnyitja azokat az üzleteit, amelyek megfelelnek a 400 négyzetméter alatti előírásnak.

A tömegközlekedés kapcsán a Kisalföld.hu tájékoztatott arról, hogy Bécsben a vírushelyzet miatt bevezetett szigorú kijárási korlátozás óta nyolcvan százalékkal esett vissza a tömegközlekedést használók száma, ezért a Bécsi Közlekedési Vállalat hétvégi menetrendet vezetett be március közepén a legtöbb vonalán, de azok a járatok, amelyek a forgalmasabb csomópontokhoz és a kórházakhoz való eljutást teszik lehetővé, továbbra is sűrűn közlekednek, ezzel is segítve azt, hogy minimálisra csökkenjen az emberek közötti érintkezés. Tegnap viszont ismét új járatrend lépett érvénybe: a Bécsi Közlekedési Vállalat döntése alapján az iskolai szünet alatti hétköznapi menetrend szerint sűrűbben indítják a metrókat, buszokat és villamosokat – emelték ki, ahogy azt is, hogy immár csak a maszkot viselő utasok használhatják a járműveket. Az arcvédők lehetnek orvosi jellegűek, házi készítésűek, de akár egy kendő vagy sál is megfelel: fontos, hogy mind a szájat, mind az orrot takarja. Ezekről a szabályokról az utasokat piktogramok alkalmazásával is tájékoztatják. Kötelező a szájat és az orrot fedő védőfelszerelés viselése a helyi és a távolsági közösségi közlekedési eszközökön, továbbá a taxikban – ez a szabályozás már hétfőn életbe lépett.

Óvintézkedésekre azonban nemcsak az üzletekben, közösségi közlekedési eszközökön, hanem munka közben is szükség van, többek között nemcsak az egészségügyi dolgozók esetében, hanem a tűzoltóknál is. Az osztrák állami közszolgálati műsorszolgáltató (ORF) magyar honlapja írt arról, hogy a koronavírus-járvány a lánglovagok munkájára is kihat, emiatt új szabályok bevezetésére volt szükség a fertőzésveszély csökkentése érdekében.

A járványhelyzet idején a tűzoltóknak a sisakjuk felnyitható részét az arcuk elé kell hajtaniuk a cseppfertőzés megelőzése végett. A védőkesztyű alá pedig egy egyszer használatos kesztyűt kell húzniuk. Fertőtlenítésre használt eszközöknek minden járműben és minden helyiségben kell lenniük – sorolták. A portálnak nyilatkozó Raba Reinhard, az Alsóőri Önkéntes Tűzoltók parancsnoka elmondta, hogy az új szabályozások az önkéntes tűzoltókat is érintik, ezért aki a tűzoltóházba belép, annak azonnal kell fertőtlenítőt, szájmaszkot használnia, a tűzoltóöltözet levétele után pedig azonnal mosodába kell vinniük a ruhákat.