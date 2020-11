Ausztriai járványkezelés, újszülöttet hagytak az inkubátorban, pánikkeltés – Ez történt Vasban

Összegyűjtöttük az elmúlt hét nap legfontosabb vasi történéseit, így, ha valamiről lemaradt volna, azt most pótolhatja.

Ez a hét döntő lehet Ausztriában a járványkezelésben

A hét első napján még nem lehetett tudni a kijárási korlátozásról és a további rendelkezésekről, amiket szombaton jelentett be Sebastian Kurz kancellár. Sejteni lehetett, akkor így írtunk róla:

Legkésőbb szerdán eldől, hogy merre halad tovább Ausztria a koronavírus-járvány kezelésében, azaz szükség lesz-e további szigorításokra. Eddig kell ugyanis az előző héttel kapcsolatos összehasonlító adatokat összegyűjteni.

Osztrák lapjelentések szerint a mai napon 5593 új megbetegedést regisztráltak nyugati szomszédunknál, míg egy héttel korábban 4135 volt a napi megfertőződések száma. Az elmúlt 24 órában 43 beteg halt bele a kórba. Ausztriában összesen 158 746 esetet tartanak nyilván, az aktív fertőzöttek száma 62 665, eddig 1454-en haltak meg, meggyógyult viszont 94 627 páciens. A kórházak intenzív osztályain 473 vírusfertőzött fekszik, az intenzív ágyak száma 515.

Újszülöttet hagytak a Markusovszky kórház kihelyezett inkubátorában

Az elmúlt tizenöt évből csupán egy-két olyan esetet tudunk felidézni, amikor a Markusovszky kórház krízis­inkubátorában kisbabát hagytak. A kórházi keresztségben a Szerencsés Eszter nevet kapó csecsemőről vasárnap ily módon mondtak le a szülei. A kislány egyébként jól van, amennyiben vér szerinti családja néhány héten belül nem jelentkezik érte, örökbe adják.

Mára az ország minden megyéjében üzemel csecsemőmentő inkubátor, Szombathelyen 2005 szeptemberében helyezték ki a készüléket a Markusovszky kórház szülészeti és gyermekgyógyászati tömbjének földszintjén, a gyermekambulancia bejárata mellé. A szerkezet napi 24 órában képes fogadni a csecsemőket. Könnyen megtalálható, ezzel biztosítva, hogy a krízishelyzetbe került szülő nő – mert általában valamiféle nehéz életkörülmény áll annak hátterében, hogy egy anya lemond újszülöttjéről – feltűnés nélkül hagyhassa benne gyermekét.

Reagált a Markusovszky kórház – Nemény András nyilatkozata alkalmas a pánikkeltésre

Az országos sajtót is bejárták azok a hírek, amiket Nemény András, Szombathely polgármestere (ÉSZ) osztott meg kedden délelőtt a Fő téren tartott sajtótájékoztatóján.

A városvezető úgy nyilatkozott, jelenleg 180 felett van a szombathelyi Markusovszky kórházban a Covid-fertőzöttek száma, a rendelkezésre álló 32 lélegeztetőgépből 17 van üzemben. Azt is állította, hogy továbbra is Győrben dolgoznak azok az orvosok és az a szakszemélyzet, akiket hetekkel korábban vezényeltek az ottani kórházba. Nemény András arra is kitért, hogy szerinte Szombathelyen nincs elég, a lélegeztetőgép kezeléséhez értő egészségügyi személyzet.

Késő délután dr. Nagy Lajos, a Markusovszky kórház főigazgatója közleményben reagált, hogy a lakosságot pontosan tájékoztassa a témában, hiszen a városvezető által közölt részinformációk és tévedések alkalmasak – ahogy fogalmazott – a pánikkeltésre.

Mutatjuk, hol kötelező a maszkviselés Szombathelyen

Csütörtöktől a város különböző pontjain kötelező lesz a maszkhasználat.

A Kormány 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelete alapján Szombathely MJV Önkormányzata november 12-től az alábbi közterületeken teszi kötelezővé az arcmaszk viselését:

– Fő tér

– Belsikátor

– Külsikátor

– Gyöngyös áruház melletti árkádsor

– Szent Márton utcai aluljáró

– Domus bevásárlóközpont által határolt közterület és nyilvános terület

– buszmegállók 10 méteres körzetében, a buszra történő várakozás során

– bölcsődék, óvodák, általános iskolák bejáratának 10 méteres körzetében, a gyermek kísérője számára

– üzletek, bevásárlóközpontok parkolói.

Már mindent áthat a járvány – Vas megyei városokban az aktuális helyzetről érdeklődtünk

Kedden több vasi iskola digitális oktatásra állt át, Jánosházán kényszerszünet újra kinyitott az óvoda. Vasváron az igazoltan fertőzöttek száma 40-45 főre nőtt. Körmenden nincsenek pontos adatok, de a város polgármestere arra kért mindenkit, hogy tartsák be a kormány és az önkormányzat intézkedéseit.

Két hétre bezár Ausztria – Mutatjuk a részleteket!

Ausztria visszatér a tavaszi lezárásokhoz. Egész napos kijárási korlátozást vezet be kedden 0 órától a kormány. Bezárnak az óvodák és iskolák, az üzletek közül pedig csak az alapellátást nyújtók maradnak nyitva – jelentette be Sebastian Kurz kancellár. A rendelkezések december 6-án éjfélig érvényesek.

Már négygyermekes édesapát is ölt az új dizájnerdrog – Mi a helyzet Vas megyében?

Legutóbb az a szörnyű tragédia rázta meg az országot, amikor a Heves megyei aprócska faluban október végén életét vesztette egy 27 éves négygyermekes édesapa. Nem ez volt az első ilyen eset, a bika drog már korábban is követelt áldozatokat, májusban jelent meg és szeptemberre 21-en belehaltak a szer használatába.

A bika (az elnevezés a kémiai nevére utal 4fmdmb-bica) egy szintetikus marihuána-származék, kémiai szerkezetében hasonlít a THC-hez, amely a kannabisz elsődleges összetevője, azonban erősebb (tízszerese a hagyományosnak), és gyakrabban okoz rosszullétet. A központi idegrendszerre, valamint a keringési rendszerre hat, halmozott epilepsziás rohamok, szívritmuszavar, infarktus szerű állapotot idéz elő a használóknál, pár száz forintért nem mámor jön, hanem hosszas kínszenvedés.

Megkérdeztük a Vas Megyei Rendőr-főkapitányságot, hogy megjelent-e a dizájnerdrog Vas megyében

Ilyen a szombathelyi belváros a kijárási tilalom idején

Kíváncsiak voltunk, hogy vajon mennyire tartják be a szombathelyiek az új szabályt, ezért jártunk egy kört Szombathely belvárosában. Azt tapasztaltuk, hogy a vasi megyeszékhelyen szinte mindenki komolyan vette az intézkedést, ahogy a videónkból is látszik, kihalt volt a Fő tér. A Thököly utcában azonban találkoztunk még forgalomban haladó járművel.