Autóvásárlási kedvezmény, fokozott érdeklődéssel

Három hete, hogy igényelhetik a nagycsaládosok az autóvásárlási támogatást: nemcsak országos szinten ugrott meg az érdeklődés a lehetőség iránt, hanem a szombathelyi tapasztalat is pozitív a témában.

Már az első napokban megindult a roham a nagycsaládosok autóvásárlási támogatásának július 1-jei bevezetését követően a kereskedésekben: három nap alatt kétezer-ötszáz igénylés futott be az Államkincstárhoz. Mint ismert, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete kezdeményezte a támogatás bevezetését az Emberi Erőforrások Minisztériumánál. A támogatás a családvédelmi akcióterv négy elemének egyike: a babaváró támogatás, a családi otthonteremtési kedvezményhez kapcsolódó kamattámogatott kölcsön használt ingatlanra, és a kibővített jelzáloghitel-elengedés mellett.

A nagycsaládosok autóvásárlási kedvezményének feltétele, hogy egy családban legalább három gyermeket neveljenek, vagy a harmadik baba is úton legyen, és az édesanya betöltse a várandósság harmadik hónapját. Abban az esetben, ha fogyatékkal élő gyermeket nevelnek és ő már nagykorú, akkor is jogosult a család a támogatásra. Maximum 2,5 millió forintot lehet igényelni új, legalább hétszemélyes autó vásárlásához, és a támogatás összege legfeljebb a kocsi vételárának a fele lehet, továbbá a támogatás kérhető zárt végű lízingszerződés esetén is, valamint felhasználható önerőként, javarészt hitelből történő autóvásárláshoz.

Szombathelyi kereskedést is felkerestünk, érdeklődve a tapasztalataikról. Cseri József, az Autófókusz Kft. ügyvezetője kérdésünkre elmondta: már most fokozott érdeklődés érzékelhető a konstrukció iránt. – Éves szinten egészen biztos, hogy több ezer autót értékesítenek majd a programban, amennyiben nem függesztik fel a lehetőséget a meghirdetett két évnél korábban, vagy vezetnek be erősebb korlátozást az igényléshez – emelte ki. Megtudtuk azt is, a kereskedésben naponta 8-10 megkeresést regisztrálnak a lehetőségek pontosítása végett. Cseri József egy aggályt is eloszlatott, miszerint a konstrukció hatására emelkedhet az érintett járművek eladási ára.

– A piaci verseny ezt aligha indokolja, mi több, a gyártók jelentős része már most meghirdette egyedi kedvezményeit a kínálatukban szereplő, és a programba bevonható modellekre. Ráadásul – az Emberi Erőforrások Minisztériumával történt egyeztetések alapján – a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetsége is elindította a Családbarát Márkakereskedés programot, amely révén járulékos előnyöket élvezhetnek a támogatásra jogosult vásárlók. Hasonló lépések várhatók a projektben lehetőséget látó finanszírozók és a biztosítók részéről is, így aligha kell attól tartani, hogy a program vonzereje csökkenne – hangsúlyozta az ügyvezető. Jóllehet a támogatás a teljes piac szűk szeletét érinti, hiszen a hétszemélyes, vagy annál nagyobb befogadóképességű személyautókra vonatkozik, ám így is érzékelhető hatással lesz a hazai újautó-piacra.