Az adventi koszorúk negyedik lángja esőben is fellobbant

A rügyfakasztó decemberi tavasz után a hétvégére megjött az eső, de ez sehol nem akadályozta meg a negyedik adventi gyertya föllobbantását.

Bük

A kitartó, áztató eső felülírta a tervezett programot: a büki művelődési ház színháztermébe hozta el karácsonyi műsorát Horváth Meggie és a Spectrum zenekar advent utolsó vasárnapján. Az ünnepi műsor után dr. Németh Sándor polgármester mondott köszöntőt: Bükön az adventi időszakot megpróbálják úgy ünnepelni, hogy méltó legyen az ünnepváráshoz – mondta. A kivilágított utcákat említette, meg a művelődési ház mellett felállított betlehemest is. A karácsonyi megbékélést is hangsúlyozta, aztán az átriumban meggyújtotta a negyedik gyertyát Bük adventi koszorúján.

Csepreg

A csepregi Promenád helyett (ahogy tervezték) a művelődési házban lobbant föl vasárnap a negyedik láng. Pásztorjátékot adtak elő az Ifjúsági Hittancsoport és a Férfi Dalkör Együttműködésében, Tóth Marcell az Év borásza támogatásával, aki az eseményen bort kínált. Horváth Zoltán polgármester arról szólt, hogy a karácsony mindenkinek mást jelent: gyerekként még várakozást, felnőttként már inkább az örömszerzés lehetőségét. A negyedik a szeretet gyertyája, ezért fontos, hogy szánjunk időt egymásra, segítsük azokat, akik a háttérben vannak, és kevés támogatást kapnak.

Körmend

Bár az időjárási körülmények nem kedveztek a szabadtéri programoknak Körmenden sem, folytatódtak az adventi ünnepkörhöz kapcsolódó rendezvények. Szombaton kora délután a helyi néptánctagozatosok karácsonyi záróműsora volt a színházteremben, a programok ott is folytatódtak. Előbb a BCM Mátyás király utcai Óvoda csoportja szerepelt, Bebes István polgármester gyújtotta meg a negyedik gyertyát az adventi koszorún és mondta el ünnepi gondolatait, majd a Körmendi Alapfokú Zene és Táncművészeti Iskola csoportja lépett színpadra. Zárásként Márió, a harmonikás és a Spectrum együttes adventi műsora hangolta a körmendieket a karácsonyra.

Kőszeg

Szombaton délután a fedett jégcsarnokba jégkarácsonyra várták a korcsolya szerelmeseit. Ugyanekkor a Jurisics-vár ismét adventi bütyköldét szervezett, most a gyerekes családoknak. Este a Jézus Szívetemplomban az idén 160 éves Concordia és a negyedszázados Fidelissima Vegyeskar lépett fel egy közel négy évtizedes hagyománnyal rendelkező estén. Vasárnap a középkori város adventjén a Hajnalcsillag Néptáncegyüttes az eső elől a Hősök kapuja alá húzódva a tűz körül karácsonyi dalokat énekelt-tanított. A kőszegi fúvósok adtak koncertet, majd a történelmi egyházak képviselői gyújtottak gyertyát a Jurisics téren. A gyertyagyújtáson részt vett Ágh Péter országgyűlési képviselő is. Hagyományosan a Cirákulum dallamaira költözött ünnep a szívekbe.

Őriszentpéter

Az általános iskola szervezte meg az első és a negyedik hétvége gazdag ünnepváró programját: kórussal, színjátszókkal, bábosokkal, zeneiskolásokkal. A negyedik gyertyát Horváth László, az iskola igazgatója gyújtotta meg.

Répcelak

Az eső miatt a művelődési házban rendezték meg vasárnap az adventi programokat. Fellépett a Nyugdíjas Énekkar, az Ümmögő Néptánccsoport, a Hamisítatlan Ösztön helyi rockzenekar. A sztárfellépő Varga Ferenc és Balássy Betti volt.

Sárvár

Jégszobrász-show, családi bábszínház és Péter Szabó Szilvia akusztikus koncertje is várta a karácsonyi készülődés utolsó hétvégéjén az érdeklődőket a Posta téri vásár színpadánál. A városi adventi koszorú utolsó gyertyáját pedig ezúttal is a város egyik közössége gyújtotta meg: a Sárvári Mentőállomás munkatársai lobbantották fel advent negyedik lángját. Az esőben is sokan részt vettek az eseményen. Wolf Kati fellépésével zárult a sárvári aranyvasárnap.

Szombathely

Szombaton este a megyeszékhelyen is felgyulladt az adventi koszorú negyedik gyertyáján a láng. A csepergő eső ellenére sokan hallgatták a Fő téren a polgármesteri hivatal műsorát, majd az evangélikus liturgiát is. A műsor után dr. László Győző alpolgármester lobbantotta föl a gyertyát.