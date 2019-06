AZ AGORA kínálatában: Bloomsday 25, Food Truck Show, Szentivánéji Vigasságok

Az egyik Fő téri kávézó teraszán tartott sajtótájékoztatót az Agora Szombathelyi Kulturális Központ a nyári rendezvényekről, amelyek igyekeznek a városközpontba csábítani az embereket.

Bevezetésként Alföldi Alexandra énekelt és Németh Attila gitározott, duójuk szombaton 17 órakor lép fel a Bloomsday szombati programjában. Dr. Puskás Tivadar polgármester elmondta, az idei Bloom-nap már a 25. lesz, ezért a jubileum alkalmából háromnapossá bővül. Negyedszázada, hogy a városban megemlékezünk arról, hogy Joyce Ulysses című regényének főhőse, Leopold Bloom szombathelyi származású. A rendezvényt Írország nagykövete is megtiszteli, mint mindig.

Koczka Tibor alpolgármester felidézte: Leopold Bloom, azaz Virág Lipót családja a Fő tér 40. számú házban lakott. (Lakott a házban egy Blum család.) Itt tartják június 14-én 15.30-kor a megnyitót. Két programot emelt ki: a Fényíró műhelyt 16 órától a Zsidó Kultúra Házában, valamint a Bloomsday Runt, amely pénteken 20.30-kor indul.

Vad-Horváth Zoltán a Food Truck Show kínálatát mutatta be: az idén 18-19 büfékocsival áll be a Fő térre, hogy június 14-től 16-ig „emészthetővé váljon” a Bloomsday három napja, Írországra jellemző ételeket is hoznak. Parais István igazgató a Szent-

ivánéji Vigasságokra, a Sárkányhajó Fesztiválra is felhívta a figyelmet, Prieger Szabolcs igazgatóhelyettes a péntek esti Firkin-koncertet ajánlotta.