Az Akropolisztól a kőszegi házakig

Hegedűsné Reinhoffer Éva építész tartott vetített képes előadást a Kőszegi Polgári Kaszinó meghívására a Brenner János Katolikus Közösségi Házban.

Szecessziós házból nincs sok Kőszegen, viszont nagyon sok az olyan épület, amely az eklektikus és a modern közti átmenetet képviseli, ezeket kereste meg, fotózta le és mutatta be a Polgári Kaszinó közönségének az előadó, aki az építészeti korokat, stílusokat elevenítette fel először, úgy jutott el a magyar vonatkozású eklektikus építészethez, majd a szecesszióhoz.

Az európai építészet bölcsője a hellén építészet, egyik jellegzetes alkotása az ókorból származó athéni Akropolisz, mely mérete és kivitelezése miatt különleges. A fellegvár mészkősziklára épült, egyik épülete, a Parthenón az Akropolisz más épületeivel együtt a Világörökség része. A görögök tökéletesen kidolgozták ezt az épülettípust, amelyből összetett tömegek a hellenizmus idején kezdtek épülni. Aztán a tömeg és a különböző részelemek arányai a klasszikus korban formálódtak véglegessé, sajátos modulrendszer segítette a tervezést, ahogy ez ma is jellemző. A stílusjegyek évszázadokon keresztül ismétlődtek, mondta Hegedűsné Reinhoffer Éva, majd az eklektikus építészet egyik alkotását, a Schulek Frigyes tervei alapján épült Halászbástyát mutatta be.

Az 1860-as évektől az 1900-as évek elejéig meghatározó építészeti irányzatok összefoglalóan adják a historizáló építészetet Magyarországon, az építészek különféle korok stíluselemeiből válogattak. A 19. század végének Ybl Miklós és Schulek Frigyes mellett legjelentősebb építésze Steindl Imre volt. Legismertebb műve, az Országház barokk alaprajzú, részleteiben neogótikus stílusú.

A szecessziós építészet Magyarországon többféle művészeti és stílusirányzatból összeálló épített örökségünk. Jegyei az 1890-es években tűntek fel először. Nagymértékű stilizálás jellemzi, geometrikus mintákra építő hullámzás, hangsúlyos ornamentika, élénk színek, lágy, gömbölyded formák, az előző kétezer év stílusjegyeinek megtagadása – ezeket kereste a kőszegi épületekben az előadó. Sok olyan ház van, amely különleges íveivel, koronglapjaival, egyedi homlokzati megoldásaival, érdekes záródásokkal a klasszikus megoldásokhoz képest eltérő képet mutat.

A Szemző-ház például jellegzetesen szecessziós épület. Rákóczi és Hunyadi utcai házakat is bemutatott, és a Várkörön, az óvodával szemben lévő ház is szecessziós stílusjegyeket tartalmaz. Barokk eredetű épületet, műemléket ugyancsak fotózott a Fő téren és klasszicizálót is. – Sajnos, sok az elhanyagolt épület Kőszegen – jegyezte meg az építész.