Az államtitkár is gratulált a szombathelyi Paragvári iskola videóihoz

A járvány miatti iskolabezárások számos új megoldást hívtak elő az oktatásban. Valóságos kreatívitási hullámnak lehetünk tanúi.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: húsvéti sütemények

Nem várt népszerűséget hoztak a szombathelyi Paragvári Iskolának azok a videók, melyekben Gergácz Gábor megbízott igazgató, (aki nem mellesleg informatika szakos tanár) jelentkezik be. A filmek egyszerre viccesek és komolyak, informatívak és interaktívak. Fontos része a dolognak a díjazás. A digitális oktatás bejelentése óta már három ilyen videó is készült. Tegnap Dr. Maruzsa Zoltán Köznevelésért felelős államtitkár is posztolta a Paragvári iskola filmjét és személyes bejegyzésben gratulált az ötlethez és a megvalósításhoz.