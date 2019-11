Az állványt lebontották az egykori jánosházi fogadóépület mellől, de még építési terület

Még építési terület van a városközpontban, de az állványt már lebonthatták az egykori fogadóépület mellől: néhány hét múlva használatba vehetik azt a jánosháziak.

Rá sem ismerni már az egykori „Celltex-telepre” a város közepén. Az ablakok, az ajtók már a helyükön vannak a homlokzatán és a belső terekben is. A villanyvezetékeket, a fűtést és a vízhálózatot is felújították. Csaknem 200 millió forintos pályázat nyomán újul meg a központi épület.

A parkolók is elkészültek az épület mellett. Ott elektromos töltőállomást is kialakítanak, még építési területre figyelmeztet a tábla. A homlokzat nemcsak megújult, de múltat idéz: a szélső ablaknál az egykori fogadóbejáratot jelölik, ha nem is ismét ajtóval, de annak körvonalával – a jánosháziak szerint ez az egyik legszebb része az épületnek. Az egységes külső burkolás és a modern, de klasszikusan kialakított ablakok teszik impozánssá az épületet, amely közösségi célokat szolgál hamarosan a város szívében.