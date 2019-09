Az almát ünnepelték Jánosházán

Az alma túróval és csokoládéval is remek, és természetesen pálinkának is elsőrangú alapanyag – minderről meggyőződhettek a hatodik Almafesztivál látogatói.

Helyben főtt almalekvár és kóstolásra várt sok-sok almagombóc, vagyis a túrógombóc alapjaira épített igazi jánosházi édesség, ez is készült a hatodik Almafesztiválon.

Kiderült a civil szervezetek standjainál, hogy krémes süteményekbe, csokoládéval, fahéjjal és porcukorral is tökéletes az alma.

Az óvoda standjára pedig idén is szobor készült: gyöngyből fűzött almás dekorációt csodálhattak meg a kóstolók, akik emlékbe is kaptak egy-egy szobrot, méghozzá aprócska műanyag piros almát.

Talán az eddigieknél is népesebb lett az Almafesztivál, amit ezúttal is az önkormányzat és a Millenium Polgári Egyesület szervezett. Ötödször kapcsolódott a programhoz a Vas megyei alma és csonthéjas termésű pálinkák és párlatok megmérettetése. A szakértő zsűri 44 párlatot bírált el, a bronz-, ezüst- és arany minősítések büszke tulajdonosai a színpadon vehették át okleveleiket. Kóstoltak és bíráltak fahéjas mézes almát, mézes körtét, birsalmáz, meggyet, ‎naspolyát, borsmentás almát, de még birslikőrt is az idei pálinkaversenyen.

Kategóriánként választott legjobbakat a zsűri, és lett legeslegjobb is: az Almafesztivál és az év pálinkája címet a vönöcki Buti Károly cigánymeggyből készült párlata nyerte el.

– Ha a férfiak éberségét kijátsszák, akkor nem pálinka lesz az almából, hanem chips, pite, lekvár – mondta köszöntőjében V. Németh Zsolt, a térség országgyűlési képviselője. Emlékeztetett, hogy a világon mintegy 7500 almafajta létezik, itt Vas megyében is számos fajtára lehetünk büszkék. Az alma pedig szimbólum is: a görögöknél az istenek eledele volt, a keresztény kultúrkörben a bűnbe esés szimbóluma, a tiltott tudásé, akár a tiltott szerelemé. A gyümölcs mellett a jánosházi programot is méltatta.

– Vas megyében minden évszaknak van jellegzetes rendezvénye, egyre inkább Jánosházáé lesz az ősz – mondta. A helyi egyesületek és a két fő szervező, Illés Zsuzsa és Pétervári Csaba munkáját Kiss András polgármester köszönte meg az Almafesztivál hivatalos megnyitóján. Felidézte, hogy Marton Ferenc, a Vas megyei közgyűlés alelnöke ötlete volt az almaünnep, amely mára tartalmas program, hagyomány lett.

A szórakozásról helyi fellépők, így az Animato Énekegyüttes mellett a Tesók együttes, Balázs Pali és a Roy & Ádám Trio gondoskodott, este pedig Bikini koncert és Szomorkovics buli zárta a hatodik Almafesztivált.