Az alsóvárosi templom kápolnájában külön misét tartottak az idősotthon lakóinak

Sokat jelentett a Területi Gondozási Központ szépkorú lakóinak, hogy az épülethez kapcsolódó kápolnában a járvány idején, az enyhítések előtt is rendszeresen tartottak számukra külön misét, ahol imádkozhattak az egészség megtartásáért, szeretteikért és mindenkiért.

Az idősek otthona nem más, mint az egykori leányiskola, az intézményvezető Zétényi Irén megmutatta: az udvaráról át lehet menni a Szent Katalin templom kápolnájába, a korlátozások alatt az utcára sem kellett kimenni, az idősek védve voltak. A szerencsés elhelyezés egy 19. századi konstrukció: az épületet 1877-ben apácák rendházává építették ki, a korábbi templom a zárda kápolnájává alakult, átalakították, majd 1885-ben bővítették, 1949-ig zárdakápolna volt. Az épület 23 éve idősotthon. A lakói számára a koronavírus-járvány alatt havonta egyszer hétköznapokon tartottak misét.

A 92 éves Várnai Ernőné Márta néni elmondta: fontos volt, hogy itt is imádkozhatott, hogy ne kapja el senki a vírust, mert tudta, hogy ha egyvalaki behozza, mind megbetegedtek volna. Két éve él az otthonban, azután költözött be, hogy elhunyt a férje, a lánya, és otthon bizonytalanná vált volna az egyedüllét.

Miklós Józsefné Teri néni 18 éve lakik a gondozási központban, 97 éves, de még kertészkedik, sőt ő egymaga rendezi az intézmény virágait, megszedi a magokat is, és minden tavasszal újraülteti a növényeket. Gyerekkorában is itt lakott a csepregi Alsóvárosban, és már akkor is ide járt misére, ebbe a kápolnába, neki ez természetes, ez is otthonérzetet ad a benti életének. Vajai Ferencné Sári néni 82 éves, ketten költöztek be ide a férjével, aki nemrégiben meghalt, imádkozott érte is itt sokat. Hollósi Zsolt 51 éves, amióta kerekesszékbe került, és otthonba, azóta rendszeresen jár misére, mert könnyebb egy-egy Istenhez fordulás után elviselni a tehetetlenséget, ami a betegségével jár.

Az idősotthon vezetőjétől megtudtuk: a templomot a gondozottak miséje előtt és után is fertőtlenítették, távolságot tartva, maszkban ültek a szertartásokon. Mint mondta, köszönettel tartoznak Finta József plébánosnak, aki ezt a pluszfeladatot önzetlenül elvállalta.

Kiemelt képünkön: Várnai Ernőné, Miklós Józsefné, Vajai Ferencné és Hollósi Zsolt a kápolnában