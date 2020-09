Az ápolók fertőtlenítik az előrecsomagolt áruból készített csomagot, másnap megkapja az ellátott

Az idősotthonokban szeptember 7-étől tilos a látogatás, de nem szabad magukra hagyni a bentlakókat, kapcsolatot lehet tartani telefonon, interneten, csomagok révén, a kommunikációt mindenhol segítik.

Az országos tisztifőorvos határozattal Magyarország összes szakosított ellátást nyújtó szociális intézményében intézményelhagyási és látogatási tilalmat rendelt el. Ez alól csak akkor adható felmentés, ha valaki végstádiumú hozzátartozójától szeretne elbúcsúzni. Új ellátottat csak a felvétel előtt készült két negatív Covid-teszt birtokában lehet felvenni. Az intézményeket az intézményvezető engedélyével különösen indokolt esetben lehet csak elhagyni. A fogyatékos személyek, a pszichiátria és szenvedélybetegek ellátását biztosító intézmények ellátottjai szervezetten, szabadidős céllal mehetnek ki.

Megkérdeztünk két Vas megyei intézményt, hogyan oldják meg, hogy a lezárással ne vesszen el teljesen a külvilággal való kapcsolat.

Körmenden, az Unger László Idősek Otthona vezetője, Viserálek Sándorné elmondta: minden lakószobában van telefon, amit az idősek híváskezdeményezésre és -fogadásra is használhatnak bármikor, igényük szerint. Internet is van valamennyi szobában, de ez a korosztály – az átlagéletkor 89 év – nem használ internetet. A televízióból tájékozódnak, ami szintén van minden szobában és közösségi helyiségben.

Az intézményben a tavaszi látogatási tilalom idején arra volt gyakorlat, hogy amikor már nagyon szükségét érezték annak, hogy láthassák szeretteiket, egy megbeszélt időpontban egy üvegajtón keresztül kommunikáltak.

– Csomagokat most is befogadunk, de ahhoz ragaszkodunk, hogy csak előre csomagolt áru legyen, akár ruhanemű, akár élelmiszer. Dupla üvegajtó van, ahol a nővér átveszi, fertőtleníti, és másnap kapja meg az ellátott – mondta Viserálek Sándorné. Hozzátette: az otthonhoz nagy udvar tartozik, ahol levegőzhetnek az idősek, minden nap vannak foglalkozások, nem unatkoznak, ma például linzert sütnek délelőtt, ki szaggat, ki süt, ki ragasztja össze lekvárral a részeket… Az intézmény szerencsés olyan szempontból, hogy mindössze harminc lakó van, nagyon emberi, közvetlen és családias a légkör. Az itt élő idősek elfogadják és tudomásul veszik, hogy az ő egészségük védelmében történik a kijárási és látogatási tilalom.

A csepregi Területi Gondozási Központban Zétényi Irén vezetőnőtől megtudtuk: a rendeletre reagálva, figyelembe véve a tavaszi tapasztalatokat, már kedden kidolgoztak egy kapcsolattartási eljárásrendet és protokollt. Ezt Messengeren, Viberen kiküldték a hozzátartozóknak – mert ilyen szintű ismeretséget ápolnak a mindennapokban is –, és kinyomtatva kifüggesztették a kapura. Ha valaki csomagot hoz, ő is kap egy tájékoztatót.

– Sok lakónak van saját telefonja, azon bármikor beszélhet a szeretteivel. Ha valakinek nincs, naponta 10 és 11, illetve 14 és 15 óra között biztosítunk segítséget számukra a nővérügyeletben és a társalgóban elhelyezett készülékeknél. Viberen és Messengeren videóhívás is lehetséges, amelyhez a mentálhigiéniés munkatárs számát adtuk meg. A hozzátartozó naponta 9-től 14 óráig egyeztethet időpontot, hogy mikor szeretne beszélni az otthon lakójával, és akkor odahívjuk a telefonhoz vagy a számítógéphez. Beindítjuk a hívást, és akkor a kolléga kimegy a helyiségből, hogy a családtagok nyugodtan tudjanak beszélgetni – mondta Zétényi Irén. – Nálunk gyakran látogatják a bentlakókat, ez nagyon fog most hiányozni. Az ellátottak az udvarra is kimehetnek, hogy lássák a hozzátartozókat a kapun át, kedden, csütörtökön és szombaton délelőtt 10 és 11, illetve 14 és 15 óra között nővér felügyelete mellett, aki nem hallgatózik, természetesen odébb lép, hogy ne zavarja a beszélgetést. A lakószobák ablakából is lehet integetni egymásnak.

A csomagok átvételének is szabtak határokat a korábbi zárlat alatti tapasztalatok alapján: kedden, csütörtökön és szombaton 10 és 11, illetve 14 és 15 óra között fogadnak csomagot, amely nem tartalmazhat romlandó élelmiszert, és fertőtleníthető csomagolásban kell lennie. Kijelöltek egy helyet, ahol átmenetileg raktározzák, 24 óra múlva kaphatja meg az ellátott. Az időkorlátokra azért volt szükség, hogy ne legyen össze-visszaság, ne forgácsolódjon szét az idő, ne az idősektől vegyék el, hiszen most még többet kell beszélgetni, foglalkozni velük.