Az arcunk rendszeres tisztítása, ápolása minden évszakban fontos

Sokan nem is gondolnák, de bőrünk nemcsak nyáron van kitéve az időjárás viszontagságainak. A téli hűvös, szeles időjárás éppen annyira megviseli arcunk bőrét, mint a száraz, meleg levegő. És hogy mit tehetünk arcunk megóvása érdekében? A mikrodermabrázió remek megoldást nyújthat a téli idő okozta bőrproblémákra.

Arcunk bőrének ápolása minden évszakban fontos, azonban vannak kezelések, amelyeket kizárólag az ősztől tavaszig tartó időszakban szabad alkalmazni. Télen a szélsőséges viszonyokra – száraz levegő, a kinti-benti hideg-meleg hőmérséklet váltakozása – érzékenyen reagálhat bőrünk. Kiszáradhat, viszketni kezd, a szaruréteg pedig megvastagodik. Ezek egytől egyig a bőr korai öregedéséhez vezethetnek. Sok esetben az otthon végzett arcápolás – még ha alapos is – nem segít orvosolni a problémákat. Hiszen a megvastagodott hámrétegen hogyan is juthatnának keresztül a hatóanyagok? Az arcbőrnek szüksége van az elhalt szarusejtek eltávolítására ahhoz, hogy a bőr fellélegezzen, és hatékonyabban juthassanak be mélyebb rétegeibe a hatóanyagok.

– A hámlasztásos kezelések sorába tartozó mikrodermabrázió az egyik leghatékonyabb megoldás az elhalt hámsejtek bőrfelszínről való eltávolítására – tudjuk meg Kiss Viktória kozmetikustól. – Ez egy gyémántfejes bőrcsiszoló kezelés, amelyet követően a hatóanyagok gyorsabban fel tudnak szívódni a bőrben. Striákra, ráncokra és hegekre is kiváló, mivel csökkenti ezek mélységét. Ezenkívül kitűnően alkalmazható a pigmentfoltok halványítására; aknés, valamint nap által károsított, vagy akár egyenlőtlen tónusú, érdes, dehidratált bőrre; ráncokra. A módszer segítségével előidézett hámlást követően a sejtek megújulnak, ezáltal a bőr felfrissül – folytatja Viki, majd hozzáteszi: mivel ez egy hámlasztó kezelés, elvégzése csak télen lehetséges, utána pedig fontos a fényvédelem – a nappali fényvédő krém használata kötelező, a szolárium pedig egyenesen tilos az ilyen jellegű kezelések után. Bőrtípustól és bőrproblémától függően négy–tizenkét alkalommal érdemes elvégezni a kezelést. A mikrodermabrázió egyébként egy rendkívül hatásos, géppel végzett kezelés, akár már egy alkalom után érezhető a változás. A folyamat a bőr alapos tisztításával, majd peelingezésével – radírozásával – kezdődik. Ezek után következik a gépi csiszolás, melyhez a kozmetikus rendelkezésére különböző méretű és erősségű gyémántkorongok állnak. A kezelés végeztével a bőrfelület fertőtlenítése következik. Ezt követően Kiss Viktória nyugtató pakolást tesz fel az arcbőrre, majd az összességében megközelítőleg háromnegyed órás folyamat végeztével magas fényvédőt tartalmazó krémet ken fel vendége arcbőrére. A kezelést követő napokban szigorúan ajánlott a magas fényvédő faktorral ellátott krém alkalmazása. De ettől függetlenül is, az év 365 napján érdemes odafigyelni a megfelelő fényvédelemre. Ezáltal nemcsak bőrünk öregedését késleltethetjük, hanem csökkentjük a melanoma kialakulásának kockázatát is. Amennyiben a kúra során elmulasztanánk a fényvédő alkalmazását, akkor jelentősen rontanánk a helyzeten: pigmentfoltokat okozhatnánk ezáltal a saját arcbőrünkön.

Kiss Viktória azt tanácsolja, a bőr teljes megújulását követően érdemes feltöltő kezeléseket végezni, hiszen ezek ilyenkor még jobban ki tudják fejteni a hatásukat. A kozmetikus elmondja, vendégei jellemzően tág pórusú bőrre és pigmentfoltok halványítására kérnek mikrodermabráziót, rajtuk jellemzően hat-hét kezelést hajt végre. Fontos hangsúlyozni, hogy a kezelés alkalmazása kúraszerűen ajánlott, hetente maximum egy vagy két alkalommal szabad végezni.