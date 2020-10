Az AVUS 13 góllal győzte le szentendrei riválisát

Az OB I/B-s vízilabda-bajnokság 4. fordulójában az Aligátor Vízilabda Utánpótlás Sport­egyesület (AVUS) 13 góllal győzte le szentendrei riválisát.

AVUS–Dunakanyar Waterpolo 17-4 (6-1, 4-0, 5-2, 2-1). – Szombathely, OB I/B-s vízilabda-mérkőzés, zárt kapuk mögött, vezette: Gérnyi, Perédi.

AVUS: Horváth A. – Hajmási 1, Ekler Zs. 3, Szőke, Csányi 1, Sági 2, Kurucz 3. Csere: Horváth A., Baranyai 1, Németh L. 2, Makrai 1, Fenyvesi, Landherr 3, Szabó B. Edző: Gortva Zoltán.

Dunakanyar: Kákonyi – Eged, Buzsik, Gönczy, Buzás 1, Tusa, Somogyi. Csere: Bihari, Török 2, Rácsay 1, Szabó G. Játékos-edző: Eged Dániel.

Habár a mérkőzés előtt mindkét csapat két győzelmet és egy vereséget gyűjtött be, hamar kiderült, nincs egy súlycsoportban a két együttes. A szombathelyiek első támadásukat – emberelőnyből – Kurucz révén góllal fejezték be, majd Kurucz ismét betalált. A betegségek, sérülések miatt tartalékos vendégek nem boldogultak a szombathelyi védelemmel, a másik oldalon viszont Sági és Csányi is gólt szerzett. Gyakorlatilag hatpercnyi játék után szinte eldőlt a mérkőzés. S bár a vendégek szépítettek, a negyed hajrájában Ekler Zsombor duplájával már öt volt közte (6-1). A második negyedben sem volt megállás, a szombathelyiek Baranyai találatával 7-1-re vezettek, aztán a negyed utolsó bő három percében háromszor mattolták a szentendreieket – a nagyszünetre 10-1-es hazai előnnyel úszhattak ki a csapatok. Eldőlt a meccs. A harmadik negyedben tovább nőtt a különbség, edzőmeccs jelleget öltött a találkozó. Az utolsó negyedre 15-3-mal fordultak a csapatok. Ebben a nyolc percben már a hazaiak is többet hibáztak, a vendégeknek az egész meccsen egy örömük lehetett: ők dobták az utolsó gólt (17-4).

Az AVUS végig jobb volt ellenfelénél, nagyon simán győzött.

Gortva Zoltán: – Mivel a szentendrei csapatnak több hiányzója is volt, nem tudott komoly ellenállást kifejteni. Jól kezdtük és hamar eldöntöttük a találkozót, védekezésben és támadásban is azt játszottuk, amit tudunk.