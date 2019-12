Az egyesületek hívták meg a répcelakiakat, jó hangulatban

A rossz időjárás a művelődési házba kényszerítette a karácsonyváró közönségét. A jó hangulatot azonban mindez nem befolyásolta.

Hagyomány, hogy advent utolsó vasárnapján a civil szervezetek hívják meg a lakosságot közös ünnepvárásra a főtérre, ahol szórakoztató műsorral és vendéglátással kedveskednek. A program történetében azonban először fordult elő, hogy az időjárás a művelődési ház nagytermébe kényszerítette az összegyűlteket – akik mindennek ellenére sokan eljöttek. Az ételről és az italról is az egyesületek képviselői gondoskodtak, volt meleg tea, forralt bor, bejgli, zsíros kenyér.

Elsőként a Hamisítatlan Ösztön zenekar adott koncertet, a trió karácsonyi dalokat adott elő. Műsort adott a nyugdíjas énekkar is, őket Horváth Nóra, Szutor István és Biczó Gábor kísérte, de színpadra lépett az Ümmögő együttes is. Az est megkoronázásaként Balássy Betti és Varga Feri adott műsort. A sztárpár a Megasztár című tehetségkutató harmadik szériájában ismerkedett meg egymással, ahol Feri versenyző, Betti pedig a vokalisták vezetője volt. A műsor után családot alapítottak, és közös karrierbe kezdtek. Ma már három gyermek boldog szülei – a répcelaki fellépésen is örömmel vonták be az érdeklődő gyerekeket a produkciójukba.