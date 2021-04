Az ellenzék és a Fidesz kérésére is aláírt Ungár

Ne lehessen kínai vakcinával oltani – ez annak a határozati javaslatnak az indokolásából való, amit az ellenzéki képviselők januárban terjesztettek az Országgyűlés elé. A dokumentumot akkor Ungár Péter is aláírta. Majd márciusban az LMP politikusa a Fidesz szombathelyi frakciójának kérésére szignálta azt a nyilatkozatot, amiben minden oltás mellett kiálltak.

Miközben a baloldali képviselők éppen azon fáradoznak, hogy elhitessék a közvéleménnyel, nem oltásellenesek, az Országgyűlés elé még januárban nyújtottak be egy előterjesztést, amiben a kínai vakcina ellen „kampányolnak”. A dokumentumot a parlamentben helyet foglaló ellenzéki politikusok többsége ellátta kézjegyével: így Gyurcsány Ferenc, Vadai Ágnes, Tóth Bertalan, Jakab Péter mellett Ungár Péter budai milliárdos is.

A benyújtott határozati javaslathoz az ellenzéki politikusok indokolást is tettek, ebben az áll: „Ugyanakkor álláspontunk az, hogy a magyar emberek egészségének védelme érdekében ne lehessen olyan kínai vakcinával oltani Magyarországon, amelyet nem engedélyezett az Európai Gyógyszerügynökség. A nem engedélyezett kínai vakcinával kapcsolatban az is problémát jelenthet, hogy csökkentheti az oltási kedvet az Európai Unió által engedélyezett vakcinák tekintetében is.”

Ismert, márciusban Összefogás az életekért címmel fordult nyílt levélben a Fidesz szombathelyi szervezete a politikai szereplőkhöz. Tették ezt azzal a céllal, hogy az oltás népszerűsítése érdekében közös nyilatkozattal álljanak ki. „A járvány terjedésének egyetlen valódi ellenszere van. Az, hogy minél több magyar ember jusson vakcinához. Elkötelezetten támogatjuk a kínai, az orosz, továbbá a nyugati gyártók termékeinek használatát is” – szerepelt a nyilatkozatban, amit a szombathelyi közgyűlés baloldali tagjai nem írtak alá. Érdekes módon Ungár Péter a Fidesz kezdeményezéséhez szintén csatlakozott, azt is ellátta kézjegyével.

Kerestük Ungár Pétert az ügyben: április derekán mi az álláspontja a kínai vakcinával kapcsolatosan. A politikus most azt mondta: – Minden vakcina jobb, mint a betegség és minden vakcina jobb, mint ha az ember nem kap vakcinát. Ezért én is arra kérek mindenkit, hogy akármilyen fajta vakcinát ajánl fel a háziorvosa, adassa be magának!

Felvetésünkre, hogy januárban miért írta alá az Országgyűlés elé terjesztett dokumentumot, úgy nyilatkozott, hogy annak a határozati javaslatnak az volt a célja, hogy legyen egy rendkívüli ülés a parlamentben, ahol ezeket a kérdéseket meg lehet vitatni. Ezzel pedig egyetértett. Hozzátette azt még: – Azt is gondolom, hogy önmagában az se feltétlenül probléma, ha az ember megváltoztatja a véleményét. Jelen esetben nálam ez nem így volt. Azon az állásponton vagyok, és voltam mindig is, és ezzel ellentéteset tőlem nem is lehet idézni, hogy minden vakcina jobb, mint a betegség – fogalmazott Ungár.

A politikus egyébként közösségi oldalán számolt be arról, hogy április 5-én beadták neki az AstraZeneca vakcina első dózisát.

Menczer Tamás, a külügyminisztérium államtitkára ugyancsak az ellenzéki képviselők kínai oltást elutasító előterjesztéséről beszélt hétfői videóüzenetében, amit a Facebookon osztott meg. Emlékeztetett: Magyarországon már egymillióan kaptak kínai és orosz vakcinát. „Újra azt kérem az oltásellenes baloldali politikusoktól, hogy ne szórakozzanak a magyar emberek életével” – hangsúlyozta Menczer Tamás.