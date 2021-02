Az elmúlt ötven év legnagyobb fejlesztései várhatók – Palkovics László vasvári bejelentése

Az elmúlt ötven év legnagyobb vasúti gördülőállomány-fejlesztési programjáról számolt be Palkovics László innovációs és technológiai miniszter pénteken a Vasvári Ipari Parkban, a Polgár Lakatos- és Gumiipari Kft. üzemcsarnokában. A kormány várhatóan a jövő héten fogadja el a fejlesztési stratégiát.

Magyarország kormányának határozott törekvése, hogy a magyarországi járműgyártást, ezen belül a vasúti járműgyártást az elődökhöz méltó helyre emelje, akár világviszonylatban is. A hazai fejlesztés és gyártás jelentősen csökkenti az ágazat függőségét – hangzott el a sajtótájékoztatón. Palkovics László bejelentette: az elkövetkező tíz évben a vasúti gördülőállomány területén Magyarország 2 ezer milliárd forintot költ majd különböző vasúti járművek – mozdonyok, nagysebességű motorvonatok, IC-kocsik, helyi közlekedésű motorvonatok, metrószerelvények – vásárlására.

Modern, korszerű, biztonságos járművek közlekednek majd, amelyeknek a gyártása is megjelenik Magyarországon. A stratégia főbb pillérei között említette a high tech együttműködések létrehozását olyan technológiai partnerek bevonásával, amelyeknél van magyarországi részarány (példaként a celldömölki járműjavítót is említette), a kiemelkedő magyarországi beszállítói háttéripar fejlesztését – a Polgár Kft. ebbe a kategóriába tartozik. Mint mondta, új üzleti területeket is meghatároznak majd. Szakemberekre is szükség van a karbantartás, javítás területén, a tervezésben és a gyártásban is – ehhez a szakképzést, az egyetemi képzést és a kutatás-fejlesztést kell továbbfejleszteni. Hat-tíz éven belül Magyarország korszerű vasúti flottával rendelkezik majd. Cél az is, hogy a környező országok vasúti iparát és igényeit is kiszolgáljuk, mondta.

A sajtótájékoztatón a tárcavezető kiemelte: a vírushelyzet nem rajzolta át lényegesen a magyar gazdaság lehetséges kitörési pontjait. A gazdaságvédelmi akcióterv elérte eredményét, most már gazdaság-újraindítási akciótervről beszélünk. Emlékeztetett továbbá, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium az iparpolitikai fejlesztési stratégia kidolgozásakor három célt tűzött ki: a gazdaság legyen high tech, zöld és magyar – a Polgár Kft. ennek minden szempontból megfelel.

Gyarapodó időszakát éli Vasvár, és ebben fontos mérföldkő a mai nap, mondta köszöntőjében Tóth Balázs, Vasvár polgármestere. Hozzáfűzte: ehhez szükség volt a Polgár család vállalkozására és az iparterület kialakítására. Két csarnok épült, a Polgár Kft. az első bérlője a területnek. Lépésről lépésre fejlődtek, személyes kötődésük van Vasvárhoz. Abban is példát mutatnak, hogy a családi vállalkozás második generációja beépült az cég életébe, így hosszú távon biztosított a jövőjük, mondta. Utalt arra is, hogy a két ipari centrum közelében további befektetőket várnak Vasvárra.

Negyven éve gumiipari alkatrészek gyártásával indult a Polgár Kft. tevékenysége, ami azóta kiegészült fémipari tevékenységgel. Az utóbbi fő profilja a járműülés-gyártás. Saját fejlesztésű mozdonyvezetői üléseik révén tíz éve beszállítói a MÁV Zrt.-nek és a GYSEV Zrt.-nek, de saját gyártmányaik között tudhatnak IC+ vasúti utasüléseket is. Ifj. Polgár Gábor, a cég kereskedelmi igazgatója adott betekintést a gyártási folyamatokba. Hangsúlyozta: vállalkozásaik életében megalakulásuktól fontos szerepet játszott az innováció. Terveik között szerepel egy gyártóbázis létrehozása – ezzel is növelve a Magyarországon előállított, magas hozzáadott értéket tartalmazó termékek számát. Mindehhez ideális helyszín lehet a Vasvári Iparterület.

V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő, miniszteri biztos az idén negyvenéves céget, a Polgár Kft.-t köszöntötte. A siker az övék, a céget mégis a magunkénak is érezhetjük, mondta. Termékeikre büszkék vagyunk, ha vonatra szállunk, egyben nemzetközi önrendelkezésünk visszaszerzésére is utalnak – közreműködésükkel a 2010-ben felálló kormányzat egyik legfőbb törekvése a vasúti járműgyártásban is kiteljesedett. Végül megköszönte a cégnek a város és a térség gazdaságáért vállalt szerepét.