Az első családi nap Máriaújfalun

Új kezdeményezés született a városrészben. A Máriaújfaluért Egyesület első alkalommal szervezett családi napot a közösségi össze­tartás és összetartozás erősítése céljából.

Ez a szándék különösen fontos egy olyan városrészben, ahova az elmúlt években az őslakosság mellé számos új család telepedett le. A hétvégi családi napon a sportpálya és a játszótér környékén számos vidám, közösségi játék, vetélkedő zajlott.

Az aprónép a tűzoltóautóval is megismerkedhetett. A programon részt vett Huszár Gábor polgármester és dr. Sütő Ferenc, a városrész képviselője is, aki egyebek mellett hangsúlyozta:

– Értékválságban szenvedő világunkban fontos üzenetük van az ilyen napoknak, hiszen ahogyan a szélesebb értelemben vett társadalomnak is a legfontosabb alapegységei a családok, úgy közösségünknek is mozgatórugói az összetartó, szeretetteljes, másokkal is együttműködő családok. Büszke vagyok újfent a máriaújfaluiakra!