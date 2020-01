Az első száz napot értékelte a szombathelyi városvezetés

Száz nappal a választások után értékeltek és a terveikről beszéltek a városvezetők.

Dr. Nemény András polgármester a sajtótájékoztatón azt mondta, a céljuk az, hogy nyárra már lássák a választók az általuk elképzelt változásokat. Ígéreteket, prioritásokat és lehetőségeket mérlegelnek. Arról is beszélt, szeretnék, ha a versenysport támogatása továbbra is teljesítményalapú lenne, itt a Falco kiemelkedő sikereit hozta példának.

Dr. Horváth Attila alpolgármester szerint a város pénzügyi helyzete stabil, ugyanakkor folyamatosan nem várt tételekkel kell megbirkózniuk. Ilyen például az Aréna óvoda kérdése, ahol kiderült: az addigi plusz 30 millió forint mellé még 30 milliót kell kifizetni, ezúttal a kerítésre. Szolidaritási hozzájárulás címén is többet kell fizetnie a városnak a tervezettnél. Ezeket a problémákat tudják kezelni, de megnehezítik a tervezést. Az új gyár építése miatti egyszeri pluszbevételből viszont működési költségekre nem fordítanak. Hidak, utak, parkolók építését és felújítását említette.

Horváth Soma alpolgármester arról beszélt, a városüzemeltetésben nagy változások várhatók. Az érintettekkel tárgyalnak arról, hogy milyen eszközökre, személyi forrásra van szükségük ahhoz, hogy hatékonyabban tudják végezni munkájukat. A közvilágítás problémája is megoldódni látszik, 15 millió forintos beruházással olyan rendszert építenek ki, amivel a városban külön lehet majd irányítani a lámpákat.

Felállt a „gyors reagálású osztag”, amivel hatékonyabban kezelhetik majd a lakossági bejelentéseket, legyen az kátyú vagy belógó faág. Foglalkoznak még a civil szervezetek kérdésével, civil referens lépett munkába, és információkkal is segítik őket. Az alpolgármester azt ígérte, több kulturális programra számíthat a lakosság a nyitott városháza programban.

Dr. László Győző alpolgármester a nemrég elfogadott szociális csomagot említette a sikerek között, nőtt például a gyógyszer- és a lakbértámogatás is. Növelni fogják a bölcsődei férőhelyek számát, erre 460 millió forint pályázati támogatást nyert a város, és több gyógypedagógust alkalmaznak majd az óvodákban is, mivel nőtt a SNI-s gyermekek száma. Támogatják a továbbiakban is a kórházat és az egyetemet, amivel Szombathelyen nőhet a hallgatói létszám.