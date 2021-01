Az elsők között oltották be Köcse Tamást

Egészségügyi dolgozó az oltás kérdésében csak felelősen és szakszerűen gondolkodhat – foglalt állást Köcse Tamás Vas megyei vezető mentőtiszt, miután megkapta a koronavírus elleni védőoltást.

– Mint szervezeti vezető is szerettem volna példát mutatni. A személyes egészségem és a családom, a barátaim, a környezetem egészsége is fontos – mondta. – Több kollégám volt, aki hezitált, mégis együtt mentünk az oltásra. Én senkit nem agitálok, de volt, aki az­után regisztrált, hogy megtudta, én már beoltattam magamat, és ez neki elég volt a döntése meghozatalához. Ez egy olyan felelősségi pont, amit mindenkinek át kell gondolnia.

Köcse Tamástól azt is megtudtuk: a gyermekei és az otthonban élő idős édesanyja is szeretné megkapni az oltást.

– Az édesanyámat október óta nem láttam, csak telefonáltunk, mert az idősotthonokban látogatási tilalom van, de különben sem tudnék azzal szembesülni, hogy esetleg fatális következményei lennének egy találkozásnak. Tavasszal még otthon volt, akkor is csak messziről, szabadtéren láttuk egymást. Arra számítok, hogy minél többen kérik a védőoltást, annál előbb el lehet érni a járvány terjedésének megakadályozását, és fel lehet oldani a korlátozásokat. Annak idején a H1N1 elleni védőoltást is beadattam magamnak, influenza ellen is minden évben oltatom magam – mesélte a mentőtiszt. Hozzátette: ha az ember tanult, szakképzett egészségügyi dolgozó, ne kételkedjék a tudomány által kidolgozott védőoltásban.

– Hónapok óta minden reggel azzal kelek, hogy nézem a napi jelentéseket, hány megbetegedés volt. Tudom, mennyi beteget kellett szállítani lélegeztetve, mennyit vesztettünk el, látom a tesztelések arányait, sok ismerős felhív és tanácsot kér a betegségével kapcsolatban. Ezért nem osztom a vírusszkeptikusok véleményét. Szabályozott társadalomban élünk, el kell fogadnunk a korlátozásokat – fogalmazta meg álláspontját a vezető mentőtiszt.

Kiemelt képünkön: Köcse Tamás vezető mentőtiszt megmutatta nekünk az oltási igazolványát