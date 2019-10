Az építészet világnapja alkalmából ünnepelt és díjazott a vasi kamara

Az építészet világnapja tiszteletére ünnepi taggyűlést tartott tegnap a Vas Megyei Építészkamara. Ebből az alkalomból átadták az idei Rauscher Miksa-díjat is.

1998 óta minden évben október elején ünneplik az építészet világnapját. Az Építészek Nemzetközi Szövetségének az volt a célja a nap létrehozásával, hogy ezzel is felhívja a figyelmet az ember környezetét meghatározó módon alakító építészetre. A nap minden évben más témát állít az érdeklődés középpontjába, ez az idén a lakhatás és az építészet kapcsolata, a megfizethető és fenntartható építés kérdése.

Köszöntőjében Ábrahám Ferenc, a szervezet elnöke egyebek közt arról szólt, hogy a kamara mindent elkövet annak érdekében, hogy a szakemberek megismerjék a legújabb technológiákat és építészeti elveket, valamint egymás munkáit is figyelemmel kísérjék. Gyakoriak a képzések, a találkozási lehetőségek, a szakmai kirándulások. Az építészszakmának – hangsúlyozta az ünnep idei mottójához kapcsolódva – napjainkban nemcsak az egyre szigorodó jogszabályi környezettel és a bürokráciával kell megküzdenie, hanem sokszor az építtetőkkel is. Fontos lenne, hogy az építtetői oldal is környezettudatosan gondolkodjon.

Minden esztendőben az építészet világnapja alkalmából ítélik oda a megyében a Rauscher Miksa-díjat. Az idén a kamara elnöksége úgy döntött, hogy az elismerést Pankotay Mariettának adja.

Pankotay Marietta okleveles építészmérnök 1969 és 1989 között a Vas Megyei Tervező Vállalatnál dolgozott tervezőként, majd vezető tervezőként. Irodaházak, iskolák, lakóházak, középületek sokasága őrzi a keze munkáját. 1989-től a városi műszaki osztályon, majd a főépítészi irodán folytatta tevékenységét. Különböző vezető pozícióiban városrendezési, városfejlesztési kérdésekkel foglalkozott, Szombathely helyi védelem alatt álló épületeire, ingatlanaira vonatkozóan végezte az építési engedélyezéssel kapcsolatban a tervek szakmai véleményezését. Végül 2005-től 2018-ig a Vas Megyei Építészkamara titkáraként tevékenykedett.

A nagy tudású és elismert építész a Brenner család leszármazottja, anyai ágon már a hatodik generációt képviseli az építészszakmában. A kamara titkáraként 13 éven át elsősorban az ő felelőssége volt a tervezői, műszaki ellenőri, szakértői és egyéb, építéssel kapcsolatos jogosultságok kiadása. Nem tagadja, sző­rösszívű volt, akár olyan áron is, hogy a munkatársakkal összeütközésbe került. Egy felelős munka elvégzéséhez azonban nem adta meg a jogosultságot a megfelelő szakmai gyakorlat nélkül. A tervezéssel a hatósági munkavégzés éveiben sem hagyott fel: a hivatali illetékességi területen kívül gyakorolta szeretett szakmáját. Véleménye szerint az építkezéseknek ma az egyik legfőbb problémájuk az, hogy a kivitelezők gyakran semmibe veszik az építész által készített terveket, és a megbízót a könnyebben megvalósítható megoldásra beszélik rá.

Képes beszámoló is elhangzott a Felvidéken tett szakmai kirándulás élményeiből.