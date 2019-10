Az erdőtüzeket meg lehetne előzni

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága és a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nemzetközi konferenciát szervezett a szabadtéri tüzek megelőzéséről. A rendezvényen kiemelten foglalkoztak az erdőtüzekkel.

Megtelt a Szombathelyi Erdészeti Zrt. Saághy István utcai központjának díszterme az ország minden szegletéből érkezett résztvevőkkel. Tűzoltók, erdészek, nemzeti parkos munkatársak egyaránt kíváncsiak voltak a francia, svájci és horvát elő­adókat is kínáló programra. Az Agrárminisztérium által is támogatott rendezvényt Erdélyi Krisztián tűzoltó dandártábornok, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság általános főigazgató-helyettese és Bugán József, a Szombathelyi Erdészeti Zrt. vezérigazgatója nyitotta meg.

Az előadások sorát Debreceni Péter, a Nemzeti Földügyi Központ erdészeti főosztályának erdőrendezési referense indította el. Kiemelte, hogy az erdőtűz az egyetlen olyan abiotikus erdőkár, ami megelőzhető. Az érintett szereplők, az erdőgazdálkodók, erdészeti hatóságok, a katasztrófavédelmi igazgatóságok között 2002 óta él az a megállapodás, amelyre építve ma már létezik az erdőtűz-információs rendszer, így ma már felismerhetők a tűzveszélyes országrészek, a tűzveszélyes erdők és a tájékoztatás szempontjából kiemelt célcsoportok. A meteorológiai adatok és az emberi tényezők figyelembevételével napokra lebontva lehet meghatározni a fokozott tűzveszélyességi időszakokat, a tűzgyújtási tilalmakat.

Dr. Bérczi László tűzoltó dandártábornok, országos tűzoltósági főfelügyelő áttekintést nyújtott az elmúlt évek szabadtéri tűzeseteiről. A megyék közül Borsod-Abaúj Zemplén és Bács-Kiskun a leginkább érintett.

Jean Frédric Biscay, a Valabre kiképzőközpont parancsnoka franciaországi erdőtűz-megelőzési tapasztalatokról beszélt. Náluk sokféle szituáció létezik: mediterrán tengerpart és alpesi tájak is. Az oltás szempontjából nagy jelentősége lehet a tenger közelségének, olykor repülőgépeket, helikoptereket is bevetnek. Svájci és horvát szakember is elmondta tapasztalatait a konferencián.