Az eső megmentette most a kukoricát

Az idei termés valószínűleg elmarad az előző évitől, de a hétvégi eső megmentette a kukoricát. A betegségek, kártevők sem okoznak komoly problémát, a jelenlegi állapotok szerint közepes mennyiségben takaríthatnak majd be a gazdák.

Egyre nagyobb problémát jelent a kukoricamoly, főleg azoknál okozhat károkat, akik több éven keresztül visszavetik a kukoricát ugyanarra a területre – mondta Rozmán Róbert mezőgazdász. A megyében viszont még nem pusztít hatalmas területeken a kártevő.

Ennél sokkal nagyobb gondot jelent az aszály, ami az elmúlt hetekben jellemző volt a környéken. Ráadásul a növény pont ekkor virágzott, ez nagyon nehezítette a megtermékenyülést, aminek jelentős terméskiesés lehet a következménye.

A gazda elmondta: sokszor a települést elkerülték még a kisebb zivatarok is, akkor is, amikor a szomszédos falvakba jutott egy kevés eső. De ezzel együtt a komoly viharok és a jég sem okozott kárt a szelestei földeken. A hétvégén viszont itt is volt bőséges csapadék, ez megmentette azokat a töveket, amelyek az előző időszakot átvészelték. A 24. órában érkezett, ha még egy kicsit kitartott volna a szárazság, a termés fele sem élte volna túl – fogalmaz a mezőgazdász.

Egyre szélsőségesebb az időjárás – fűzi hozzá. Egy-egy műveletre nagyon kevés idő áll rendelkezésre, nagyon nehéz eltalálni, mikor a legjobb vetni, permetezni vagy trágyázni. Utóbbihoz például elengedhetetlen a csapadék, hiába szórják ki a tápanyagot, víz nélkül nem oldódik és a növény sem tudja felszívni azt.

Rozmán Róbert földje néhol kavicsos, máshol viszont sokkal jobb a talaj, megfelelőbb a vízellátottság is. Ez látszik a növényeken, foltokban sült csak fel a kukorica. A szárazabb részeken szinte alig lesz termés, néhány méterrel odébb viszont már szép zöldek a levelek, több cső is van a töveken.

Összesen 80 hektáron vetett kukoricát, ennek felében elfogadható lesz a termésátlag. A többi ennél rosszabb lesz, de hogy pontosan mi várható, az nagyban függ az időjárástól. Talán a megszokottnál 15–20 százalékkal lesz kevesebb a kukorica.

Aratni szeptember végén, október közepén fognak, ez is függ attól, mennyi lesz a csapadék. Idén a kukorica fejlődése nehezen indult be, a hideg tavasz miatt sokáig csak vegetált a növény, miután kibújt a földből. Aztán a csapadékos melegben megindult a fejlődés, de az elmúlt hetekben a forróság ismét nem tesz jót a növényeknek. Ha augusztusban 50–60 milliméter eső esik, akkor még van remény, de az már biztos: idén kevesebbet tudnak betakarítani, mint tavaly.