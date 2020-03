Az év élőlényeit mutatták be szombaton a Savaria múzeumban

Az év élőlényei adták a keretét annak a szombat délutáni programnak, melyet a Savaria Múzeum hirdetett családoknak, érdeklődőknek. A gyerekeket múzeumoedagógiai programok várták, volt koncert és tíz természettudományos előadás is.

Nagy volt a nyüzsgés szombat délután a Savaria Múzeum aulájában és folyosóin. Az év élőlényeihez kapcsolódva múzeumipedagógiai foglalkozások várták a gyerekeket.

Ráhangolódásképpen a bejáratnál rögtön egy varázslatos összeállítás köszöntötte az érkezőket. A Múzeum gyűjteményéből válogatott kollekció a hazai baglyokat és a vidrát mutatta be valósághű preparátumok formájában. Az egyik sarokban bagolyálarcot és kígyópörgettyűt, madaras könyvjelzőt lehetett készíteni, papírból.

Az apropót az adta, hogy az év madara az erdei fülesbagoly, az év hüllője a keresztes vipera és az év városi madara pedig a vörösbegy. Szemben a színezős asztallal az év élőlényeinek élőhelyeit tanulhatták meg a gyerekek. Szóban elhangzott jellemzés alapján rá kellett ismerni az adott élőlényre és mágneses képét el kellett helyezni egy élőhelyképen.

Ha felértünk a folyosóra, kezdésként rögtön üdvözölhettük is azt az élő erdei fülesbaglyot, mely az Őrségi Nemzeti Park munkatársainak köszönhetően érkezett a Chernel-kertből. Kétségkívül ő volt a nap sztárja. Lehetett vele fotózkodni, de csak úgy jövet menet is fogadta a köszöntéseket. A bütykölős sor elején juhar lependékből lehetett készíteni képeket. A tatár juhar lett az év fája. Ki gondolná, hogy a termése jó lehet a méhecske szárnyának, egy baba hajának, sőt egy indián fejdíszének is.

Az élőlényismereti rakosgató is több gyerek érdeklődését felkeltette. A bőrözős asztalnál is nagy volt a forgalom. Bőrkarkötőket lehetett készíteni, piros színű csoportos csészegomba, kék májvirág díszítéssel. Merthogy ők lettek az év gombája és az év vadvirága. A mikroszkópos sarokban akár kézbe is lehetett venni cápaálkapcsot, cápafogat. Ugyanis idén az óriás őscápa, az év ősmaradványa. Bagolyköpeteket is szét lehetett szedni.

Mikrószkóp alatt meg lehetett nézni bagolytollat, csigaházat, kőzetet és a, köpetből kiguberált pocokálkapcsot is. Akinek pedig kártyázni támadt kedve, az kipróbálhatta az Uno kártya mintájára készített Lutra kártyát, melynek segítségével jól meg lehetett tanulni azt, hogy mit eszik a vidra. Idén ő az év emlőse. Fél háromkor kürtszó harsant, kezdődött a Savaria Szimfónikus zenekar fúvós kvartettjének koncertje, egyben jelezve, hogy hamarosan indulnak az előadások. Miközben a gyerekek karkötőt, vagy álarcot gyártottak a szülők, vagy a nagyobb tesók beültek a konferenciára. Tíz előadás hangzott el. Minden fajt más más szakavatott tudós mutatott be.