Az Éva-malomban is oltópontot hoztak létre

A helyszínbejárás ezúttal elmaradt, helyette fotókon mutatja be az önkormányzat az Éva-malomban kialakított újabb önkormányzati oltópontokat.

Ahogy azt a szerkesztőségünknek is megküldött sajtóközleményben írják, március elején jelentette be dr. Nemény András, Szombathely polgármestere, hogy az önkormányzat a háziorvosok kérésére oltópontokat állít fel a városban azért, hogy ezzel is segítse munkájukat. „Jelenleg a háziorvosok is adnak be koronavírus elleni védőoltásokat, viszont a rendelőkben, alaptevékenységük elvégzése mellett nem képesek az ütemezett és a tömeges oltás lebonyolítására. Fontos ugyanis, hogy a rendelkezésre álló vakcinát minél gyorsabban és minél több szombathelyihez el tudják juttatni.

Ennek érdekében Szombathely MJV Önkormányzata saját oltási tervet dolgozott ki, melynek lényege, hogy a város jól megközelíthető, központi helyein biztosítunk oltóhelyeket, oltópontokat, és mintegy 200 önkéntes bevonásával gyorsítanánk az adminisztratív feladatokat, levéve a terheket a háziorvosok és asszisztenseik válláról. A felújított Képtár mellett a másik ilyen helyszín a Schrammel-gyűjteménynek majd helyet adó Éva-malom, melyben már keddre elkészült és felállt a négy oltópont és az ezekhez szükséges eszközpark, melyet az önkormányzat korábban szintén megvizsgáltatott a kormányhivatallal. Úgy ítélték meg, hogy ezt a helyszínt is alkalmassá lehet tenni az ütemezett és tömeges oltásra” – áll a közleményben. Hozzáteszik: az Éva-malomba az érdeklődések ellenére most nem szerveztek helyszínbejárást, viszont az elkészült oltópontok fotódokumentációját a sajtó részére bocsájtják, és azt a kormányhivatalnak is megküldték.