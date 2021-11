Az idén sikerült megrendezni a mindig izgalommal várt eseményt az apátistvánfalvai iskolában

Pénteken kilenc órakor az intézmény tornatermében gyűltek össze az apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola tanulói és tanárai a hagyományos szlovén mézes reggelire. Kovács László méhész – az iskola volt pedagógusa és igazgatója — is szívesen fogadta a meghívást.

Sajnos a tavalyi tanévben a koronavírus-járvány miatt elmaradt a rendezvény, ezért az idén igyekeztek a megtartásával, nehogy megint le kelljen mondani a programról, amit a gyerekek már nagyon vártak. Az eseményre eljött Holecz Károly, az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke is, a főkonzulátust pedig Soós Brigitta képviselte.

Holecz Lajosné intézményvezető Kovács Lászlót hívta meg: beszéljen a tanulóknak a méhészkedésről. Kovács László az iskola pedagógusa és igazgatója is volt sok évig, ezért szívesen elfogadta a meghívást. Saját élményeivel színessé és érdekessé tette a délelőttöt. Elmesélte, hogyan végzik munkájukat a méhek, beszélt a méz fogyasztásának fontosságáról, és természetesen bemutatta az eszközöket is. Kaptárat nézhettek meg a gyerekek közelről, füstölőt, a méhészkedéskor viselt védőruhát pedig fel is próbálhatták. Végül a Laci bácsi által készített mézet is megkóstolhatták.

Az iskola ebédlőjében fonott kalács, margarin, méz és tea volt a reggeli – illetve már inkább tízórai – menüje. Olyan különlegességet is megkóstolhattak, mint a feketeszederméz, amit mindenki ízletesnek talált. A bemutató végén kérdéseket is tehettek fel a gyerekek Laci bácsinak. A hatodik osztályosok megnézték a mézpörgetőt is, ami nagyon érdekes volt: az egyik kézzel hajtott, a másik árammal működik.

A gyerekek jóllakottan ültek be a tanórákra. A méhészkedés, méz és méhek témakörrel kapcsolatban a szlovén és szlovén népismeret órákon folytatódott a beszélgetés, rajzfilmek megtekintése és feladatok megoldása.

Kiemelt képünkön: A hagyományos szlovén mézes reggeli ízlett a diákoknak